Biais et production non-intentionnelle d’ignorance dans la recherche académique
PROGRAMME DE LA JOURNÉE D'ÉTUDES
9h00 - 9h30 : Accueil des participant·e·s
9h30 - 10h00 : Introduction
10h00 - 10h30 : Erica LEHMANN (masterante en sciences, médecine et questions sociales, École des Hautes Études en Sciences Sociales),
Quand le care fait écran : produire des connaissances sur le quotidien des personnes ESSMS
10h30 - 11h00 : Adama DAO (enseignant-chercheur en philosophie, Université Alassane Ouattara), La sauvegarde des récits oraux africains à l’épreuve de l’auctoriophagie
11h00 - 11h30 : Discussion et pause
11h30 - 12h00 : Antoine SABOURAUD (doctorant en sociologie au Centre Émile Durkheim (CNRS UMR 5116), Université de Bordeaux), Expliquer la production non-intentionnelle d’ignorance en contexte de publish or perish
12h00 - 12h30 : Discussion
12h30 - 14h00 : Repas
14h00 - 14h30 : Solange HAAS (postdoctorante en humanités environnementales, Université de Pau) et Gauthier FONTAINE (doctorant en philosophie des sciences, Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne), Sciences pour la décision et émergence de l’ignorance
14h30 - 15h00 : Baptiste VENDE, doctorant Cofra à l'Oﬃce français de l'intégrité scientiﬁque et Sorbonne Université, Ontologie de l’intégrité scientiﬁque et de la mauvaise science
15h00 - 15h30 : Discussion et pause
15h30 - 16h00 : Mathias GIREL (maître de conférences HDR en philosophie à l'École Normale Supérieure - Université Paris Sciences et
Lettres, USR 3608 République des Savoirs)
16h00 - 16h30 : Discussion et clôture