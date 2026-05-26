Biais et production non-intentionnelle d’ignorance dans la recherche académique

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D'ÉTUDES

9h00 - 9h30 : Accueil des participant·e·s

9h30 - 10h00 : Introduction

10h00 - 10h30 : Erica LEHMANN (masterante en sciences, médecine et questions sociales, École des Hautes Études en Sciences Sociales),

Quand le care fait écran : produire des connaissances sur le quotidien des personnes ESSMS

10h30 - 11h00 : Adama DAO (enseignant-chercheur en philosophie, Université Alassane Ouattara), La sauvegarde des récits oraux africains à l’épreuve de l’auctoriophagie

11h00 - 11h30 : Discussion et pause

11h30 - 12h00 : Antoine SABOURAUD (doctorant en sociologie au Centre Émile Durkheim (CNRS UMR 5116), Université de Bordeaux), Expliquer la production non-intentionnelle d’ignorance en contexte de publish or perish

12h00 - 12h30 : Discussion

12h30 - 14h00 : Repas

14h00 - 14h30 : Solange HAAS (postdoctorante en humanités environnementales, Université de Pau) et Gauthier FONTAINE (doctorant en philosophie des sciences, Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne), Sciences pour la décision et émergence de l’ignorance

14h30 - 15h00 : Baptiste VENDE, doctorant Cofra à l'Oﬃce français de l'intégrité scientiﬁque et Sorbonne Université, Ontologie de l’intégrité scientiﬁque et de la mauvaise science

15h00 - 15h30 : Discussion et pause

15h30 - 16h00 : Mathias GIREL (maître de conférences HDR en philosophie à l'École Normale Supérieure - Université Paris Sciences et

Lettres, USR 3608 République des Savoirs)

16h00 - 16h30 : Discussion et clôture