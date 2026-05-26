Richard Tsogang Fossi, Colonisations allemande, française et anglaise comme patrimoine mémoriel au Cameroun

Longtemps après la colonisation, les souvenirs de cette période de violence, de dépossession et de déshumanisation continuent de marquer les différents peuples jadis colonisés. Mais ces souvenirs constituent également un enjeu et un défi majeur dans les anciennes métropoles confrontées plus que jamais à la nécessité de retravailler leur passé colonial, voire de répondre à des accusations de crime contre l'humanité. Dans cette mouvance, les écrivaines et écrivains jouent également un grand rôle non seulement dans leur volonté de faire de leurs œuvres des moyens d'interprétation et de compréhension du passé, mais aussi des outils de diagnostic des causes de la défiance entre les nations post-coloniales, ou de la possible mémoire victimaire. En essayant de surmonter la dichotomie entre la victime et le bourreau, malgré les difficultés que cela revêt, ces écrivaines et écrivains du Cameroun semblent nous indiquer que l'avenir, qui est celui de l'inéluctabilité des relations interculturelles et transnationales fondées sur la responsabilité, la dignité et la réconciliation, ne devrait pas reposer sur l'invisibilisation, l'amnésie, la déformation, l'édulcoration des faits historiques traumatisants. Il faut en parler afin de s'en libérer.