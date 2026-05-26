"Éthiques de la littérature". 45e Congrès de la SFLGC (Besançon)

Éthiques de la littérature



45e Congrès de la SFLGC 2025

Université Marie & Louis Pasteur- Faculté des Lettres. Besançon



Les potentiels de la littérature pour la réflexion éthique ont depuis longtemps attiré l’attention des chercheurs en littérature comparée. Les travaux de Martha Nussbaum, Cora Diamond, Sandra Laugier ou Jacques Bouveresse ont apporté des contributions remarquables à la philosophie morale, à la théorie littéraire et à la pensée critique, façonnant de manière significative notre compréhension des liens profonds qui unissent éthique et littérature. Selon la philosophe et écrivaine américaine Iris Murdoch, nous sommes partout et en tout temps confrontés à des questions éthiques. Et c’est la littérature qui est le mieux placée pour nous en faire prendre conscience : en effet, notre univers moral est pour une bonne part littéraire, il se construit dans une relation à des œuvres, à des références et à des modèles littéraires. Si le roman, et la littérature en général, sont de remarquables laboratoires d’éthique, c’est que nous y sommes sans cesse confrontés à des situations où des décisions éthiques s’imposent : « comment réussit-on à vivre ? », comment doit-on vivre ? », « Comment peut-on vivre ? ». La littérature, sous toutes ses formes - roman, poésie, essai, théâtre, mais aussi les fictions destinées au grand public (séries, films, B.D.…) -, traite de la difficulté d’habiter le monde. D’où l’intérêt souvent passionné que nous portons aux personnages de fiction, à leurs désirs et à leurs émotions, à leurs problèmes et à leurs conflits éthiques, aux aventures morales dans lesquelles ils sont impliqués. La littérature peut acquérir une dimension éthique, dans la mesure où elle parvient à transformer le lecteur et son rapport à l’expérience vivante en lui proposant des

possibilités de vie nouvelles : elle fait partie de sa vie. Elle ne se contente pas de donner des exemples ou des illustrations de la vie morale, mais elle agit sur nous en nous invitant à prendre part à « une aventure de la personnalité » (Nussbaum) qui est à la fois intellectuelle (conceptuelle) et sensible (affective, émotionnelle) : elle sollicite à la fois nos sentiments et notre réflexion, tout en nous invitant à fournir un travail de l’imagination qui consiste à se mettre à la place d’autrui et à se demander ce qu’on ferait à sa place.

Si nous mettons ici le mot « éthique » au pluriel, c’est pour mettre l’accent sur la pluralité et la complexité des relations entre éthique et littérature, sur le fait qu'il existe plusieurs approches et perspectives éthiques susceptibles d’être explorées à travers les œuvres littéraires. C’est aussi une manière de souligner la variété des questions éthiques et morales soulevées par la littérature, qui reflètent la diversité des valeurs, des normes et des dilemmes éthiques dans la société. Ce pluriel souligne également le fait que différentes écoles de pensée en éthique peuvent être mobilisées pour analyser les œuvres littéraires, telles que l'éthique de la vertu, l'éthique déontologique, l'éthique conséquentialiste, etc. Ce pluriel fait enfin référence à la variété des voix et des perspectives présentes dans la littérature, chacune offrant son propre angle d’attaque et ses propres questionnements.

Le congrès sera l’occasion d’explorer ce pluriel en posant, mais sans s'y limiter, les questions écologiques, les éthiques du care, les éthiques de la science, les relations entre éthique et fiction, l'éthique devant et dans la littérature de jeunesse.

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Programme synthétique

Programme détaillé…

Mercredi 3 juin 2026



9h Accueil des participants D01, D02 et D03

9h30 Ouverture Amphithéâtre Cloché

Hugues Daussy, président de l’UMLP ou Céline Demougeot, VP recherche de l’UMLP

Yohan Sahraoui, directeur de l’UFR SLHS, UMLP

Henri Garric, Université Bourgogne Europe, SFLGC

Annick Louis, UMLP, IUF

10h30 Conférence plénière Amphithéâtre Cloché

Ulrich Langer, University Wisconsin-Madison

La littérature de la première modernité nous apprend-elle l’empathie ?

11h20-12h30 SESSIONS PARALLÈLES (cf. programme complet)

12h30 Déjeuner D01, D02 et D03

14h30 Conférence plénière Amphithéâtre Cloché

Enrica Zanin, Université de Strasbourg

Peut-on rire du viol ? Que faire des textes du passé qui heurtent les valeurs contemporaines

15h10-16h20 SESSIONS PARALLÈLES (cf. programme complet)

16h20 Pause-café D01, D02 et D03

17h Table ronde et discussion Amphithéâtre Cloché

Avec Arno Bertina, Martial Cavatz et Olivia Rosenthal. Modération : Annick Louis

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Jeudi 4 juin 2026

9h Conférence plénière Grand Salon

Frédérique Leichter-Flack (Sciences Po)

Quelle lisibilité morale pour les dilemmes du passé? Débattre de et avec la fiction

9h40-11h10 SESSIONS PARALLÈLES (cf. Programme détaillé…)

11h10 Pause-café D01, D02 et D03

11h30-12h40 SESSIONS PARALLÈLES (cf. Programme détaillé…)

12h40-14h30 Déjeuner D01, D02 et D03

14h30-16h SESSIONS PARALLÈLES (cf. Programme détaillé…)

16h20-17h50 SESSIONS PARALLÈLES (cf. Programme détaillé…)

18h Table ronde d’écrivains Grand Salon

Bertrand Degott et Catherine Weinzaepflen. Modération : Nella Arambasin

19h Performance de Patrick Beurard-Valdoye : Âmes de Tuam

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Vendredi 5 juin 2026



9h Conférence plénière Grand Salon

Anthony Mangeon « La planète des signes. Fictions primates et questions éthiques »

9h40-11h10 SESSIONS PARALLÈLES (cf. Programme détaillé…)

11h10 Pause café D01, D02 et D03

11h25-12h55 SESSIONS PARALLÈLES (cf. Programme détaillé…)

12h55 Déjeuner D01, D02 et D03

14h30-16h SESSIONS PARALLÈLES (cf. Programme détaillé…)

16h Pause-café D01, D02 et D03

16h30-18h30 Activités

18 h Lecture musicale d’Une femme sur le fil (50 min) Amphithéâtre Cloché

Par Olivia Rosenthal et Eryck Abecassis. Présentation : Julia Peslier

20h Dîner à l’Unalôme (3 rue Rivotte, Besançon)

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Librairies & Tables de livres

Près des salles de conférences, le Café librairie L’Interstice proposera ses tables de

livres renouvelées chaque jour selon nos thématiques de panel, l’ensemble des réfé-

rences étant disponible au Café librairie en face de la Faculté des lettres.

À deux minutes à pied, Les Sandales d’Empédocle mettra en avant sa sélection spécia-

lement pensée pour la manifestation

Café-Librairie L’Interstice : 43 rue Mégevand, Besançon, du mardi au vendredi :

8h-19h. Samedi : 9h-18h). Site web : https://linterstice.fr/

Librairie Les Sandales d’Empédocle : 95 Grande Rue, Besançon, du lundi au samedi,

10h-19h. Site web : https://www.sandalesdempedocle.fr/