Femmes de(s) collision(s). Féminins et narrations dans les modernismes en Europe balkanique, centrale et orientale, 1870-1970 (Sorbonne)

Publié le par Marc Escola (Source : Cécile Rousselet)

Le colloque « Femmes de(s) collision(s). Féminins et narrations dans les modernismes en Europe balkanique, centrale et orientale (1870-1970) » aura lieu au Centre d'Études slaves (9 rue Michelet, 75006 Paris), les 4 et 5 juin 2026. Quatrième volet d'un cycle engagé par le laboratoire Eur’ORBEM (UMR 8224), consacré aux « Femmes et chocs d’émancipation », il s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire visant à interroger le rôle des figures féminines dans le rapport qu'entretiennent les modernismes littéraires et artistiques au récit.


À noter que ce colloque s’inscrit dans «  La Quinzaine du genre centre-européen » (du 3 au 10 juin), organisé en partenariat avec l'Université Paris-Cité, et composé de plusieurs événements :

- 3 juin : Projection de Panelstory de Věra Chytilová à la Filmothèque du Quartier Latin (9 rue Champollion, 75005 Paris), salle bleue. Sous-titres français.

- 4-5 juin : Colloque « Femmes de(s) collision(s). Féminins et narrations dans les modernismes en Europe balkanique, centrale et orientale (1870-1970) » (Centre d’études slaves)

- 9 juin : Table-ronde « Genre, esthétiques, politiques : les (post-)modernismes à l’épreuve de la transdisciplinarité » (Institut Bibliothèque Polonaise de Paris, 6 quai d’Orléans, 75004 Paris) 

- 9 juin : Projection de La Terre est bleue comme une orange d’Iryna Tsilyk (Ukraine, 2020) en présence de la réalisatrice. En partenariat avec le Festival Czech-In et Kino Visegrad au Cinéma Saint André des Arts (30 Rue Saint-André des Arts, 75006 Paris).

- 10 juin : Journée d’études « Femmes d’images, Images de femmes : Pour une approche transversale de la place des femmes dans les cinémas d’Europe centrale, orientale et balkanique » (Université Paris Cité) – org. Léa Dabrowski (Université de Caen Normandie) et Garance Fromont (Université Paris Cité, CEFRES)


Pour toute information complémentaire, écrire à femininenarratives@gmail.com

 

PROGRAMME

 

Jeudi 4 juin

9h00-9h30 – Accueil & Introduction

9h30-11h00 – Conférence plénière – Nebojša Jovanović (Academy of Performing Arts in Sarajevo) – « From Bride to Girl: Changing Girlhood in Yugoslav and Post-Yugoslav Cinema » 

Modération : Jelena Petrović (Chercheuse et commissaire d'exposition indépendante, Vienne/Belgrade)

11h00-11h15 – Pause

 

11h15-13h00 – Panel 1 – Poétiques

Modération : Jelena Petrović (Chercheuse et commissaire d'exposition indépendante, Vienne/Belgrade)

 Malwina Tkacz (University of Trnava) – « Embodied Crisis and the Feminine in Poświatowska’s Poetry » 

Anna Borgos (Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology in Budapest) – « Poetics, politics, and gender. Sarolta Lányi’s ars poeticas in prewar Hungary » 

Alla Shvets (Shevchenko Institute of Literature, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv) – « Constructing the Feminine in Nataliia Kobrynska’s Psychograms: Genre and Narrative Innovations » 

13h-14h – Déjeuner

 

14h-15h45 – Panel 2 – Personnages

Modération : Clara Royer (Sorbonne Université)  

Martin Makara (Slovak Academy of Sciences) – « From Antifascist Uprising in the Mountains to the Crime in Socialist Metropolis: the Journey of Katarína Lazarová’s Female Characters » 

Jovana Ivetić (Institute for Literature and Art in Belgrade) – « Fragmenting of the heroine through narrative perspective in prose of Milica Janković » 

Naïma Berkane (Sorbonne Université) – « The Yugoslav Novi Film in Search of Its Anti-Narrative Powers: Alliance with the Feminine Against the Masculine » 

15h45-16h – Pause

 

16h-17h45 – Panel 3 – Figurations 

Modération : Pascale Samuel (mahJ)

Rosina Neginsky (University of Illinois Urbana-Champaign) – « Lyubov Momot : entre pouvoir et impuissance, une esthétique de la résistance » 

Marcelina Mroz (Sorbonne Université) – « Chana Kowalska : art, genre et histoire » 

Emilija Ljutic (University of Belgrade) – « Autoportraits féminins en peinture à la lumière de la narratologie féministe » 


Vendredi 5 juin

9h-10h45 – Panel 4 – Intimes

Modération : Mateusz Chmurski (Sorbonne Université, CEFRES) 

Anna Dżabagina (SWPS University in Warsaw) – « Narrating Lesbian Life and Negotiating Lesbian Visibility in Polish Modernist Women’s Writings » 

Cristina Modreanu (University of the Arts in Târgu-Mureș) – « Memory as Counter-History: Women’s Writing in Interwar Romania and the Reconfiguring of the Sensible » 

Katja Kobolt (Institute of Culture and Memory Studies in Ljubljana) – « The Third Space of Socialist Motherhood » 

 10h45-11h – Pause

 

11h-12h45 – Panel 5 – Écrivaines

Modération : Cécile Rousselet (EHESS)  

Zorana Simić (Institute for Literature and Art in Belgrade) – « Selena Dukić and the (narrative) Feminization of Modernism and Avant-Garde » 

Julija Ovsec (Charles University in Prague) – « Victim of A New Life: Questions of femininity and womanhood » 

Lena Magnone (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Vienna) – « Stories about nothing? The feminine in Povídky o ničem by Edvard Klas » 

 12h45-14h – Déjeuner

 

14h-15h45 – Panel 6 – Écrivains

Modération : Jean-François Laplénie (Sorbonne Université)  

Slaven Crnić (University of Rijeka) – « A Museum of the Liberated Woman”: Femininity, Social Transformation, and Modernity in Interwar Yugoslav Travelogues on the USSR » 

Matea Magdić (University of Zagreb) – « Ana Katarina Zrinska as a Modernist Political Subject » 

Guilhem Pousson (Sorbonne Université) – « Disfiguring to Speak: Tolstoy's Formal Modernity and Its Female Cost » 

15h45-16h – Pause

 

16h-17h15 – Panel 7 – Performances et Transdisciplinarité

Modération : Patrick Farges (Université Paris Cité)

 Isidora Belić (Université Novi Sad) – « Femininity as a Narrative Mechanism: Milena Pavlović Barili’s Interplay of Painting, Fashion, and Poetry » 

Natalija Jakubova (Institute for Literary Research of the Polish Academy of Sciences) – « Irena Solska: Performative Questioning of the Modernist Womanhood Narratives » 

 

17h20-17h30 – Jelena Petrović (Chercheuse et commissaire d'exposition indépendante, Vienne/Belgrade) – Remarques conclusives

 