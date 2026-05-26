Femmes de(s) collision(s). Féminins et narrations dans les modernismes en Europe balkanique, centrale et orientale, 1870-1970 (Sorbonne)
Le colloque « Femmes de(s) collision(s). Féminins et narrations dans les modernismes en Europe balkanique, centrale et orientale (1870-1970) » aura lieu au Centre d'Études slaves (9 rue Michelet, 75006 Paris), les 4 et 5 juin 2026. Quatrième volet d'un cycle engagé par le laboratoire Eur’ORBEM (UMR 8224), consacré aux « Femmes et chocs d’émancipation », il s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire visant à interroger le rôle des figures féminines dans le rapport qu'entretiennent les modernismes littéraires et artistiques au récit.
À noter que ce colloque s’inscrit dans « La Quinzaine du genre centre-européen » (du 3 au 10 juin), organisé en partenariat avec l'Université Paris-Cité, et composé de plusieurs événements :
- 3 juin : Projection de Panelstory de Věra Chytilová à la Filmothèque du Quartier Latin (9 rue Champollion, 75005 Paris), salle bleue. Sous-titres français.
- 4-5 juin : Colloque « Femmes de(s) collision(s). Féminins et narrations dans les modernismes en Europe balkanique, centrale et orientale (1870-1970) » (Centre d’études slaves)
- 9 juin : Table-ronde « Genre, esthétiques, politiques : les (post-)modernismes à l’épreuve de la transdisciplinarité » (Institut Bibliothèque Polonaise de Paris, 6 quai d’Orléans, 75004 Paris)
- 9 juin : Projection de La Terre est bleue comme une orange d’Iryna Tsilyk (Ukraine, 2020) en présence de la réalisatrice. En partenariat avec le Festival Czech-In et Kino Visegrad au Cinéma Saint André des Arts (30 Rue Saint-André des Arts, 75006 Paris).
- 10 juin : Journée d’études « Femmes d’images, Images de femmes : Pour une approche transversale de la place des femmes dans les cinémas d’Europe centrale, orientale et balkanique » (Université Paris Cité) – org. Léa Dabrowski (Université de Caen Normandie) et Garance Fromont (Université Paris Cité, CEFRES)
Pour toute information complémentaire, écrire à femininenarratives@gmail.com
PROGRAMME
Jeudi 4 juin
9h00-9h30 – Accueil & Introduction
9h30-11h00 – Conférence plénière – Nebojša Jovanović (Academy of Performing Arts in Sarajevo) – « From Bride to Girl: Changing Girlhood in Yugoslav and Post-Yugoslav Cinema »
Modération : Jelena Petrović (Chercheuse et commissaire d'exposition indépendante, Vienne/Belgrade)
11h00-11h15 – Pause
11h15-13h00 – Panel 1 – Poétiques
Modération : Jelena Petrović (Chercheuse et commissaire d'exposition indépendante, Vienne/Belgrade)
Malwina Tkacz (University of Trnava) – « Embodied Crisis and the Feminine in Poświatowska’s Poetry »
Anna Borgos (Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology in Budapest) – « Poetics, politics, and gender. Sarolta Lányi’s ars poeticas in prewar Hungary »
Alla Shvets (Shevchenko Institute of Literature, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv) – « Constructing the Feminine in Nataliia Kobrynska’s Psychograms: Genre and Narrative Innovations »
13h-14h – Déjeuner
14h-15h45 – Panel 2 – Personnages
Modération : Clara Royer (Sorbonne Université)
Martin Makara (Slovak Academy of Sciences) – « From Antifascist Uprising in the Mountains to the Crime in Socialist Metropolis: the Journey of Katarína Lazarová’s Female Characters »
Jovana Ivetić (Institute for Literature and Art in Belgrade) – « Fragmenting of the heroine through narrative perspective in prose of Milica Janković »
Naïma Berkane (Sorbonne Université) – « The Yugoslav Novi Film in Search of Its Anti-Narrative Powers: Alliance with the Feminine Against the Masculine »
15h45-16h – Pause
16h-17h45 – Panel 3 – Figurations
Modération : Pascale Samuel (mahJ)
Rosina Neginsky (University of Illinois Urbana-Champaign) – « Lyubov Momot : entre pouvoir et impuissance, une esthétique de la résistance »
Marcelina Mroz (Sorbonne Université) – « Chana Kowalska : art, genre et histoire »
Emilija Ljutic (University of Belgrade) – « Autoportraits féminins en peinture à la lumière de la narratologie féministe »
Vendredi 5 juin
9h-10h45 – Panel 4 – Intimes
Modération : Mateusz Chmurski (Sorbonne Université, CEFRES)
Anna Dżabagina (SWPS University in Warsaw) – « Narrating Lesbian Life and Negotiating Lesbian Visibility in Polish Modernist Women’s Writings »
Cristina Modreanu (University of the Arts in Târgu-Mureș) – « Memory as Counter-History: Women’s Writing in Interwar Romania and the Reconfiguring of the Sensible »
Katja Kobolt (Institute of Culture and Memory Studies in Ljubljana) – « The Third Space of Socialist Motherhood »
10h45-11h – Pause
11h-12h45 – Panel 5 – Écrivaines
Modération : Cécile Rousselet (EHESS)
Zorana Simić (Institute for Literature and Art in Belgrade) – « Selena Dukić and the (narrative) Feminization of Modernism and Avant-Garde »
Julija Ovsec (Charles University in Prague) – « Victim of A New Life: Questions of femininity and womanhood »
Lena Magnone (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Vienna) – « Stories about nothing? The feminine in Povídky o ničem by Edvard Klas »
12h45-14h – Déjeuner
14h-15h45 – Panel 6 – Écrivains
Modération : Jean-François Laplénie (Sorbonne Université)
Slaven Crnić (University of Rijeka) – « A Museum of the Liberated Woman”: Femininity, Social Transformation, and Modernity in Interwar Yugoslav Travelogues on the USSR »
Matea Magdić (University of Zagreb) – « Ana Katarina Zrinska as a Modernist Political Subject »
Guilhem Pousson (Sorbonne Université) – « Disfiguring to Speak: Tolstoy's Formal Modernity and Its Female Cost »
15h45-16h – Pause
16h-17h15 – Panel 7 – Performances et Transdisciplinarité
Modération : Patrick Farges (Université Paris Cité)
Isidora Belić (Université Novi Sad) – « Femininity as a Narrative Mechanism: Milena Pavlović Barili’s Interplay of Painting, Fashion, and Poetry »
Natalija Jakubova (Institute for Literary Research of the Polish Academy of Sciences) – « Irena Solska: Performative Questioning of the Modernist Womanhood Narratives »
17h20-17h30 – Jelena Petrović (Chercheuse et commissaire d'exposition indépendante, Vienne/Belgrade) – Remarques conclusives