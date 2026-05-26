Colloque annuel du Groupe d'études sartriennes : "Les Réflexions sur la question juive" et "Matière, matérialité et matérialismes" (Sorbonne)

Colloque annuel du Groupe d'études sartriennes :

"Les Réflexions sur la question juive" et "Matière, matérialité et matérialismes"

19 et 20 juin 2026

Amphithéâtre Bachelard

17 rue de la Sorbonne

75005 Paris

Inscription obligatoire : https://evento.univ-paris1.fr/survey/colloque-sartre-amph...-hcy21pax



Vendredi 19 juin

Les Réflexions sur la question juive

Matinée (Modératrice : Cristina Stoianovici)

9h-9h30 : Accueil

9h30-10h15 : Grégory Cormann : Sartre sous l’Occupation. Retour sur documents.

10h15-11h : Alexandre Feron : Les concepts d’"irréalisable” et de “surdétermination” dans l’analyse sartrienne de la condition juive.

11h-11h30 : Pause & cotisations

11h30-12h15 : Robert Chenavier : Des réflexions de situations.

12h15-14h : Déjeuner

Après-midi (Modérateur : Alexandre Feron)



14h-14h45 : Zoé Grange-Marczak : Être un groupe dans/hors de l’histoire : les Réflexions sur la question juive, leurs lectures levinassiennes et la philosophie française contemporaine.



14h45-15h30 : Gabriel Mahéo : De l’ontologie à l’Histoire : quelle est la spécificité de l’oppression antisémite selon Sartre ?



15h30-16h : Pause & cotisations



16h15-17h00 : Caroline Gondaud : De la "passion antisémite" dans L’Enfance d’un chef à la "passion djihadiste" dans quelques romans contemporains.



17h00-17h45 : Sophie Mendelsohn : Par-delà la question de l’authenticité.

Samedi 20 juin

Matinée (Modérateurs : Vincent de Coorebyter & Hervé Oulc’hen)

Matière, matérialité et matérialismes

9h30-10h15 : Michaël Crevoisier et Guillaume Méjat : La spirale du sens matériel de l’Histoire.

10h15-11h00 : Adnen Jdey : De quelle "foi matérialiste" le Tintoret est-il le nom ? Sartre à la lumière de Dvořák et Lukács.



11h-11h-30 : Pause & cotisations



11h-12h-15 : Samuel Buchoul : Le pratico-inerte, l’inscription dans la matière, et la question de l’écriture.



12h15-13h00 : Pierre-Alexandre Crettez : Opacité et transparence du langage : le Qu’est-ce que la littérature ? que Merleau-Ponty n’a jamais écrit.



13h00-14h30 : Déjeuner

Après-midi (Modératrice : Esther Demoulin)

Varia

14h30-15h15 : Frankline Barrès : "On fait un roman (...) comme on peint un tableau". Cubisme analytique et synthétique, dans les fictions narratives de Jean-Paul Sartre.



15h15-16h : Daniel Sangsue : Sartre parodié.



16h-16h30 : Pause & cotisations

16h30-18h00 : Assemblée générale du Groupe d’Études Sartriennes