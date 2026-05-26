Colloque annuel du Groupe d'études sartriennes : "Les Réflexions sur la question juive" et "Matière, matérialité et matérialismes" (Sorbonne)
Colloque annuel du Groupe d'études sartriennes :
"Les Réflexions sur la question juive" et "Matière, matérialité et matérialismes"
19 et 20 juin 2026
Amphithéâtre Bachelard
17 rue de la Sorbonne
75005 Paris
Inscription obligatoire : https://evento.univ-paris1.fr/survey/colloque-sartre-amph...-hcy21pax
Vendredi 19 juin
Les Réflexions sur la question juive
Matinée (Modératrice : Cristina Stoianovici)
9h-9h30 : Accueil
9h30-10h15 : Grégory Cormann : Sartre sous l’Occupation. Retour sur documents.
10h15-11h : Alexandre Feron : Les concepts d’"irréalisable” et de “surdétermination” dans l’analyse sartrienne de la condition juive.
11h-11h30 : Pause & cotisations
11h30-12h15 : Robert Chenavier : Des réflexions de situations.
12h15-14h : Déjeuner
Après-midi (Modérateur : Alexandre Feron)
14h-14h45 : Zoé Grange-Marczak : Être un groupe dans/hors de l’histoire : les Réflexions sur la question juive, leurs lectures levinassiennes et la philosophie française contemporaine.
14h45-15h30 : Gabriel Mahéo : De l’ontologie à l’Histoire : quelle est la spécificité de l’oppression antisémite selon Sartre ?
15h30-16h : Pause & cotisations
16h15-17h00 : Caroline Gondaud : De la "passion antisémite" dans L’Enfance d’un chef à la "passion djihadiste" dans quelques romans contemporains.
17h00-17h45 : Sophie Mendelsohn : Par-delà la question de l’authenticité.
Samedi 20 juin
Matinée (Modérateurs : Vincent de Coorebyter & Hervé Oulc’hen)
Matière, matérialité et matérialismes
9h30-10h15 : Michaël Crevoisier et Guillaume Méjat : La spirale du sens matériel de l’Histoire.
10h15-11h00 : Adnen Jdey : De quelle "foi matérialiste" le Tintoret est-il le nom ? Sartre à la lumière de Dvořák et Lukács.
11h-11h-30 : Pause & cotisations
11h-12h-15 : Samuel Buchoul : Le pratico-inerte, l’inscription dans la matière, et la question de l’écriture.
12h15-13h00 : Pierre-Alexandre Crettez : Opacité et transparence du langage : le Qu’est-ce que la littérature ? que Merleau-Ponty n’a jamais écrit.
13h00-14h30 : Déjeuner
Après-midi (Modératrice : Esther Demoulin)
Varia
14h30-15h15 : Frankline Barrès : "On fait un roman (...) comme on peint un tableau". Cubisme analytique et synthétique, dans les fictions narratives de Jean-Paul Sartre.
15h15-16h : Daniel Sangsue : Sartre parodié.
16h-16h30 : Pause & cotisations
16h30-18h00 : Assemblée générale du Groupe d’Études Sartriennes