Prismes, 2026/1 Vol. 8 : "Walter Benjamin : autour du “Capitalisme comme religion”"

Dans l’œuvre et la réception de Walter Benjamin, le fragment daté de 1921 “Le capitalisme comme religion” occupe une place à part. La fascination que ce texte a pu exercer auprès de ses lecteurs et lectrices depuis sa publication en 1985 s’est rarement accompagnée de commentaires approfondis, du moins dans l’espace francophone. Il s’agit ici de combler la lacune, non seulement en en proposant une traduction nouvelle, assortie de la traduction de deux autres fragments contemporains qui lui font écho, mais aussi en le resituant dans son contexte et en en mesurant pour nous les actualités.

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