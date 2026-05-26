Beaumarchais et l’Angleterre. Littérature, finances et politique (Oxford)

Les liens entre Beaumarchais et la Grande-Bretagne sont multiples et complexes. Ces journées d’étude se veulent une exploration des activités, des relations, des séjours de Beaumarchais en terre britannique. De nombreuses zones d’ombre entourent encore certaines allusions et références à l’Angleterre dans ses papiers et sa correspondance. Les dossiers les plus célèbres, tels que les missions liées aux pamphlets contre Jeanne du Barry, à l’affaire d’Éon et à celle d’Angelucci alias Atkinson, s’enrichissent de nouvelles perspectives à la lumière d’archives récemment découvertes ou issues de la donation du fonds familial à la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre de l’inventaire de la correspondance et des papiers manuscrits de Beaumarchais, nous souhaitons examiner et étudier à nouveaux frais, au cours de ces journées, les liens entre Beaumarchais et les îles britanniques. Affaires politiques, économiques et littéraires se mêlent dans l’archive, révélant un Beaumarchais anglophile et fortement investi dans la diplomatie parallèle entre les deux nations, au moment de la guerre d’Indépendance menée par les colonies américaines contre la métropole coloniale, lors de laquelle la France cherche à tirer parti de la situation en contribuant, par son soutien aux Insurgés, à l’affaiblissement de la couronne britannique. La riche tradition éditoriale éclaire les enjeux patrimoniaux de cette archive internationale en partie inédite que nous œuvrons à rassembler pour la mettre à disposition de la communauté scientifique.

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