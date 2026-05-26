[France] - Motion de la 10e section "Littératures comparées" du Conseil National des Universités

La 10e section du CNU réunie le 20 mai 2026 pour examiner les demandes de prime individuelle constate que le nombre de collègues - notamment maître.sses de conférences - contraint.es à assurer des charges d’enseignement bien supérieures à leur obligation statutaire ne cesse d’augmenter, ce qui met en péril non seulement leurs autres missions et le bon fonctionnement de l’université, mais aussi leur équilibre et leur santé. La 10e section du CNU souhaite dénoncer cet état de fait, qui tend à devenir systémique, et rappeler qu'une telle modulation à la hausse des heures d'enseignement ne saurait tenir lieu de politique de recrutement des enseignant.es-chercheur.es.

Elle souligne à cette occasion que l’attribution de la prime individuelle Ripec3 impose un travail chronophage (double examen des dossiers, par le CNU, consultatif, puis par les établissements, décisionnaires) et qui, comme cela a déjà signalé par de nombreuses motions, contribue à la dégradation de la rémunération statutaire des enseignant.es-chercheur.es, puisqu’il s’agit d’une prime que ceux-ci et celles-ci doivent demander tous les 3 ans, dont les modalités d’obtention et le montant sont variables selon les établissements, et qui se substitue de fait à une véritable revalorisation salariale.

Motion votée à l’unanimité des suffrages exprimés le 20 mai 2026.