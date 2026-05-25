La littérature à tout prix

Aucun domaine n’échappe désormais à l’augmentation du nombre de prix culturels, qui croisent des intérêts esthétiques, économiques, sociaux et politiques. À travers une pluralité d’approches (littérature, histoire de l’art, études cinématographiques et théâtrales, arts plastiques, sociologie, économie, sciences de l’information et de la communication), l'ouvrage supervisé par Marie-Astrid Charlier, Chloé Delaporte, Marie-Ève Thérenty sous le titre À tout prix. Histoire et enjeux des récompenses culturelles (P.U. Vincennes) propose une analyse comparée des prix littéraires et artistiques dans l’espace francophone, en examinant tant leurs modalités d’institutionnalisation que leurs effets sur les carrières, les œuvres, les publics et leur rôle dans la définition des normes. Fabula vous invite à en lire l'introduction sur le site de l'éditeur…, ou à accéder au sommaire en ligne via Cairn.
Rappelons le compte rendu donné dans Acta fabula par Olivier Bessard-Banquy de l'essai de Sylvie Ducas, La Littérature à quel(s) prix ? Histoire des prix littéraires (La Découverte) : "La littérature à prix cassés". Et comme la littérature qui n'a pas de prix se fait ailleurs que dans les maisons qui les reçoivent, on lira avec profit l'Éloge de la petite édition littéraire récemment publié par le même Olivier Bessard-Banquy aux éditions Actes sud / Imprimerie nationale.