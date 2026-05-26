Marie Anne Polo de Beaulieu, Victoria Smirnova, Prêcher par l'image dans la Russie des XVIIe-XVIIIe s.

Dans ce volume, Victoria Smirnova et Marie-Anne Polo de Beaulieu ont marié leurs compétences de médiévistes et leur intérêt pour la diffusion des récits exemplaires dans la longue durée. Elles ont pris comme fil conducteur la traduction russe du Magnum Speculum Exemplorum du jésuite John Major (1603) à partir d’une traduction polonaise. Les récits de ce nouveau recueil intitulé Velikoïe Zertsalo (Le Grand Miroir) ont été copiés dans d’innombrables manuscrits, mais également dans des recueils didactiques (synodiki et tsvetniki) le plus souvent accompagnés d’enluminures. Ils ont été imprimés et illustrés dans des loubki et mis en images dans des fresques, notamment celles de l’église Saint-Jean Baptiste de Iaroslavl.

Ces images exemplaires constituent une prédication visuelle porteuse d’une théologie narrative. Leurs reproductions sont commentées dans cet ouvrage, en remontant vers leurs sources médiévales.

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Marie Anne Polo de Beaulieu a édité plusieurs recueils d’exempla et de nombreux articles. Membre du Centre de recherches historiques, elle conduit des recherches sur la littérature didactique médiévale et sur la mémoire des défunts depuis son habilitation sur Le lundi des Trépassés dans l’Occident médiéval.

Victoria Smirnova est titulaire d’un doctorat en littérature latine médiévale de l’Université d’État Lomonossov de Moscou. Elle est actuellement chercheuse au FOVOG (Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte, Dresde). Ses travaux portent sur l’histoire de l’ordre cistercien, avec un intérêt particulier pour les sermons et les exempla.