Pierre Singaravélou, De quoi l’histoire est-elle faite, sinon du monde ?
Publié le par Marc Escola
Faire histoire de soi pour mieux saisir ce qui nous pousse à écrire celle du monde – et comprendre comment, en retour, cette histoire traverse et façonne nos existences. Tel est le défi audacieux que relève Pierre Singaravélou, historien majeur des mondes contemporains.
À distance d’un exercice d’ego-histoire et d’une histoire globale désincarnée, cet ouvrage explore les chemins d’une histoire décentrée, vivante et réflexive, attentive à la pluralité du passé et indispensable à l’intelligence du présent.
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On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :
"Histoires globales, histoires possibles", par Vincent Capdepuy…