Complexus, n° 8 : "L’imaginaire du voyage dans la littérature et les arts –2"

Dans le prolongement direct du numéro précédent, ce second volume du dossier consacré aux « Imaginaires du voyage dans la littérature et les arts » vient parachever une réflexion d’une grande ampleur. Comme le rappelait la préface du numéro 7, la force de ce projet réside dans sa capacité à mettre en lumière la manière dont le voyage, qu’il soit inscrit dans une réalité matérielle ou déployé dans les sphères de l’imaginaire, imprègne et structure la création humaine dans ses multiples formes. Après avoir posé les fondements de cette exploration, le numéro 7 ouvrait des pistes essentielles que ce huitième numéro prolonge et approfondit, en intensifiant le dialogue entre les œuvres, les disciplines et les époques. Il confirme ainsi que le voyage ne constitue pas un simple objet thématique, mais un véritable prisme critique permettant de repenser l’art, l’identité et notre rapport au monde.

Les contributions réunies dans ce numéro ne se limitent pas à la description d’itinéraires ; elles interrogent les modalités mêmes de la représentation du monde à travers le mouvement, offrant ainsi une compréhension toujours plus fine et nuancée de ce que signifie « voyager » dans l’imaginaire.

Sommaire en ligne…

- Hicham BELHAJ : Imaginaires du voyage (II) : approfondissements et traversées critiques

- Manon PROS : Le Voyage merveilleux du Prince Fan-Férédin dans la Romancie de Bougeant, un périple comme métaphore du renouvellement de la satire littéraire au début du XVIIIe siècle

- Sidi Mohamed BOUHSSINE : L’écriture de Nicolas Bouvier : une Poétique du voyage entre réel et imaginaire

- Germaine KIANGEBENI : Les Spirituals afro-américains. Itinéraire d’un chant au succès mondial

- Hind MASRAR : L'imaginaire du voyage comme quête identitaire : exil, mémoire et déchirure dans le parcours de Nessim chez Edmond Amran El Maleh

- Mounir CHAFYQ : Paul Gauguin et la Polynésie : du voyage à la révélation picturale

- Ioana DANAILA : « A city half slum, half paradise » : la périphérie dans le roman d’apprentissage contemporain dans GraceLand de Chris Abani

- Adil EL-KEBBAR : Fugue marocaine de Robalo-Cordeiro : mystique voyageuse et reconstruction identitaire au féminin

- Salma DAOUDI et Abderrafiâ DKHISSI : L’imaginaire du voyage dans La Bataille de Pharsale : de l’Histoire à l’écriture

- Sanae OUARDIRHI et Samira ETOUIL : Esthétique du voyage et vision interculturelle dans les romans de Hédi Bouraoui

- Samira BAHEJ : Tringlot : du voyage initiatique à la spiritualisation de l’amour dans L’iris de Suse de Jean Giono

- Ilham BOUABDALAOUI : Le voyage intérieur de Julien Gracq entre les mythes de l’aventure : de la lecture à l’écriture

- Lahcen OUATOU : Vivacité du récit et sobriété de l’écriture dans L’usage du monde de Nicolas Bouvier

- Hanane ENNAJI, Imane JOTI et Jamal ZEMRANI : Construction des personnages et enjeux stylistiques et thématiques dans le sillage du voyage

- Mohamed MOUSSAFER : L’itinéraire initiatique et l’imaginaire du voyage dans les Métamorphoses d’Apulée : de la traversée rituelle à la poétique de l’exotisme

Ces contributions offrent un panorama riche et diversifié des interactions entre voyage, création littéraire et artistique, à travers des approches historiques, critiques et interdisciplinaires.

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Publiée semestriellement, Complexus se distingue par son exigence scientifique et son ouverture internationale, comme en témoigne son comité scientifique. Ce numéro s’adresse autant aux spécialistes qu’aux lecteurs désireux de comprendre comment le voyage, dans ses dimensions réelles et imaginaires, constitue une matrice essentielle de la création artistique et littéraire.

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Pour découvrir ce numéro, visitez le site de la revue : https://revues.imist.ma/index.php/Complexus/issue/view/3603

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