Entre ville et campagne : évolutions et hybridations (XIXe-XXIe s.)

Colloque interdisciplinaire

« Entre ville et campagne : évolutions et hybridations »

2-4 juin 2026, Université Gustave Eiffel

Organisateurs: Carole Aurouët, Arthur Pétin et Gisèle Séginger

Salle de la recherche, 3V071 - Bâtiment Copernic, 3e étage

5 boulevard Descartes 77420 Champs-sur-Marne – RER A, station Noisy-Champs, sortie « Cité Descartes »

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MARDI 2 JUIN

9h30 : Accueil des participants

10h : Ouverture

Carole Aurouet, Arthur Pétin, Gisèle Séginger

10h30-12h30 : PÉRIPHÉRIES ET TRANSGRESSION DES NORMES

Modération : Arthur Pétin

– Adrien Le Bot (architecte DE) : « De la gestion du vivant aux expériences du milieu : pour une écologie relationnelle des désirs »

– Constance Barbaresco (EHESS, CRH) : « Une histoire littéraire du bonheur des Parisiens en banlieue verte (XIXe siècle) »

– Juliette Azoulai (Université Gustave Eiffel, LISAA) : « Idylles pour citadins : l’île sur la Seine dans Madame Bovary »

14h-16h : AMÉNAGEMENT URBAIN ET RENATURATION

Modération : Jean Estebanez

– Vanessa Fernandez (architecte DPLG / ENSA Paris-Belleville) : « La nature malgré tout. Survivances agricoles, renaturation forcée et mémoires du végétal dans une banlieue parisienne (Villeneuve-Saint-Georges, XIXe-XXIe siècle) »

– Virginie Tahar (Université Gustave Eiffel, LISAA) : « L’utopie d’une cité de la sagesse au cœur de la forêt dans Antipolis de Nina Leger »

– Nathalie Fabry (Université Gustave Eiffel, DICEN) : « Le val d’Europe : quand la nature devient levier du développement durable »

17h : Vernissage de l’exposition Affections de la photographe Emmanuelle Corne

Remise des prix du concours photo « Nature en banlieue »

Médiathèque de la Ferme du Buisson – Daniel Vachez - Allée de la Ferme 77186 Noisiel

19h : PROJECTION

Tomboy, Céline Sciamma (2011), présenté par Diane Arnaud (Université Gustave Eiffel, LISAA) et Samuel Clack (Université Gustave Eiffel, LISAA)

Cinéma de la Ferme du Buisson, Allée de la Ferme 77186 Noisiel

MERCREDI 3 JUIN

8h45 : Accueil

9h-11h : BANLIEUES ET CRITIQUE SOCIALE

Modération : Diane Arnaud et Juliette Azoulai

– Aurore Peyroles (ZfL Berlin) : « “De la campagne par-dessus la tête” : imaginaire critique de la banlieue verte dans le roman du XIXe siècle »

– Giulia Mela (Université Sorbonne Nouvelle / Université de Sienne) : « “Un paysage misérable et puissant” : les romans sociaux de Rosny aîné face aux impacts environnementaux de l’industrialisation de la banlieue parisienne au tournant des XIXe et XXe siècles »

– Aurore Renaut (Université de Lorraine / IECA) : « Borgate et bidonvilles dans le cinéma italien des années 1950 »



11h30-13h30 : COMPOSER AVEC LE VIVANT

Modération : Patrick Matagne

– Nathalie Machon (Muséum national d’Histoire naturelle, CESCO) : « Paris, banlieue : territoires urbains à la reconquête du vivant »

– Jean Estebanez (Université Paris-Est Créteil, Lab’URBA) : « Aux lisières du domestique? Réguler la présence et les comportements animaux dans les espaces périurbains »

– Jeanne Lafon (École nationale supérieure d’architecture de Bretagne) : « Les ruisseaux enfouis de Madrid : extinctions, amnésies, traces et réactivations sensibles d’un sauvage hydrologique »

15h-17h : ARPENTER LES BANLIEUES

Modération : Gisèle Séginger

– Aude Jeannerod (UCLy, CONFLUENCE : Sciences & Humanités) : « La banlieue sous l’œil des peintres dans le roman naturaliste »

– Patrick Matagne (Université de Poitiers) : « Matériaux pour une histoire de la botanique des marges »

– Alain Montandon (Université Clermont Auvergne, CELIS) : « Du paisible désordre suburbain chez Jacques Réda »

17h30-18h : LECTURE

Pierre Senges (écrivain) : « Nature aime se cacher »

JEUDI 4 JUIN

9h45 : Accueil

10h-12h : PRATIQUES DE LA FLORE SPONTANÉE

Modération : Carole Aurouet

– Quentin Dutertre (Université Paris-Saclay, Laboratoire Écologie, Société et Évolution) : « Le jardin propre, sauvage ou fleuri ? Des préférences des jardiniers à la conservation des pollinisateurs »

– Anne-Élisabeth Halpern (Université de Reims) : « Mauvaises graines et herbes folles : l’ensauvagement libératoire dans les avant-gardes historiques féminines »

– Teresa Castro (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV) : « Aux origines visuelles de notre condition rudérale »

13h30-15h30 : RESSOURCES DES FRANGES URBAINES

Modération : Nathalie Machon

– Davide Vago (Université Catholique de Milan) : « Dans les zones du réel : hybridité narrative, exploration des marges chez Jean Rolin »

– Lou Gomez (Université Gustave Eiffel, Lab’URBA) : « Entre abandon et réparation : une ethnographie sensible de la renaturation participative dans les friches anthropocéniques du nord-est de la métropole parisienne »

– Cécile Tourneur (Maison européenne de la photographie) : « Qui vit là ? Traverser, s’arrêter, occuper les espaces en friches. À la rencontre des habitants des lisières dans le cinéma documentaire »

16h-18h : POÉTIQUES DES ESPACES RÉSIDUELS

Modération : Thierry Roger

– Naohiro Shinjo (Université Sorbonne Nouvelle) : « Les vides urbains chez Julien Gracq : entre ville et campagne dans La Forme d’une ville et Autour des sept collines »

– Diane Schuh (EUR ArTeC / MUSIDANSE-Paris 8 / STSM-Ircam) : « Propositions pour une écologie sonore en milieu interstitiel »

– Olivier Brossard (Université Gustave Eiffel, LISAA) : « La poésie de Jennifer Scappettone, reliefs d’une Arcadie trash »

18h15 – CINÉ-CONCERT

Présentation du ciné-concert par Carole Aurouet (UGE) et Béatrice de Pastre (CNC)

19h30-20h30 : projection de films tournés entre 1906 et 1912

Séance conçue par Carole Aurouet, en partenariat avec le CNC

Accompagnement par l’orchestre de la compagnie Les Planches à Musique

Amphithéâtre du Bâtiment Bienvenüe

14-20 boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

Manifestations organisées dans le cadre du projet URBANATURE 2 (2024-2026) du laboratoire LISAA – Littératures, Savoirs et Arts de l’université Gustave Eiffel.

En collaboration avec l’Action culturelle de l’université Gustave Eiffel ainsi que la médiathèque et la cinémathèque de la Ferme du Buisson (Noisiel).

Site du programme: https://urbanature2.hypotheses.org/