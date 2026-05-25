Journées d'étude et de création du projet D.E.PORTS / Danser les Espaces PORTuaireS



La recherche-création comme démarche critique : méthodologie, enjeux, apports du projet D.E.PORTS

co-organisées par

Mariantonia Lo Prete (ULCO / TVES ULR 4477 / SFR Campus de la mer / GT POMAR)

et Marie-Cécile Schang-Norbelly (USPN / HCTI)

avec Julien Fouché (danseur-chorégraphe, compagnie L’air à la surface)

à l’ULCO - Amphithéâtre Extension de la Citadelle, Centre Universitaire de la Citadelle, 220 avenue de l’Université, Dunkerque

Le projet D.E.PORTS a pour objectif d'étudier et de valoriser un patrimoine méconnu et en partie disparu ou en mutation : les gestes liés aux métiers des espaces portuaires, en s’intéressant à la manière dont le travail humain transforme ces espaces, autant qu'à la manière dont ces espaces transforment les corps, les postures et les gestes des travailleurs et des travailleuses.

Les premières journées d’étude de janvier 2025, puis la création de la performance Living space au festival Voiles de légende à Dunkerque en juillet 2025, constituent deux étapes fondatrices dans l’élaboration du projet D.E.PORTS. Elles ont permis une première mise à l’épreuve des ambitions théoriques, méthodologiques et pratiques du projet, ainsi que la collecte d’un matériel riche auprès de travailleuses et de travailleurs du port de Dunkerque, d’artistes, de chercheuses et de chercheurs. C’est à partir de ce matériel qu’il s’agit désormais d’interroger la notion de « recherche-création » en tant que démarche critique. On évaluera, en particulier, les potentialités, la pertinence et les limites de la « recherche-création » comme protocole à la fois technique et sensible, pensé pour créer un lien fécond entre recherche scientifique, création artistique et action culturelle et sociale.

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Programme

Jeudi 4 juin 2026

Session 1 : Recherche scientifique et création artistique (1) : pour un décentrement du regard

14h00 – 14h45 : « Mimer les métiers : enjeux scientifiques, patrimonialisation du travail et expérimentation artistique » par Géraldine Moreau (ARTES / Apprendre par corps) en mode hybride (un lien de connexion sera transmis ; écrire si besoin à lo-prete@univ-littoral.fr pour l’obtenir)

14h45 – 15h30 : « Mettre la ville en mouvement : intervenir, évaluer et restituer par l’art dans les territoires portuaires » par Alessandro Porrovecchio (ULCO / ULR 7369 - URePSSS).

Session 2 : Recherche scientifique et création artistique (2) : pour une circulation des pratiques

15h45 – 16h45 : « Living space / D.E.PORTS, une performance dansée : projection, analyse, discussion », par Mariantonia Lo Prete (ULCO / TVES), Marie-Cécile Schang (USPN / HCTI), Mélanie Papin (UBO / HCTI), Julien Fouché (L’air à la surface).

17h00 – 18h : Conclusion : « La recherche-création : cadre et décentrement. Pistes pour une définition, précautions méthodologiques, potentialités critiques », par Mélanie Papin (UBO/HCTI).

Vendredi 5 juin 2026

Session 3 : Penser les effets sensibles de la danse et du spectacle

9h15 – 10h45 : « Comment les savoirs sensibles et les outils artistiques en danse permettent-ils de développer des espaces de relation et d'attention ? », atelier-conférence par Mélanie Papin (UBO / HCTI).

11h – 11h45 : « Les vertus thérapeutiques des arts du spectacle : quelques pistes de réflexion », par Marie-Cécile Schang(USPN / HCTI).

11h45-12h30 : « Le projet D.E.PORTS et l’interdisciplinarité » par Mariantonia Lo Prete (ULCO / TVES), Christophe Mundutéguy (Université Gustave Eiffel / SPLOTT) et Marie-Cécile Schang (USPN / HCTI).

Session 4 : Expérimentation sur le terrain

14h30-17h30 : « Déambulations dans l’espace public Dunkerquois : le projet D.E.PORTS à l’épreuve des territoires et de la relation ville-port » (artistes : Julien Fouché et Ivalmok ; coordination : Mariantonia Lo Prete et Louise Top, ULCO / TVES).

La performance dansée LIVING SPACE sera présentée par l’équipe scientifique et artistique du projet D.E.PORTS et la compagnie L’air à la surface :

Le samedi 6 juin à partir de 18h30 au festival Dunkerque fête la mer (devant le Musée maritime et portuaire)

Le dimanche 7 juin à 15h00 au FRAC Grand large – Hauts de France

Chorégraphie : Julien Fouché - Interprétation : Julien Fouché, Ivalmok - Création sonore : Ivalmok - Direction scientifique : Mariantonia Lo Prete, Marie-Cécile Schang, Julien Fouché.

Voir le teaser de la performance :

https://www.canal-u.tv/chaines/meshs/living-space-une-performance-dansee-bande-annonce