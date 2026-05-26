Marie-Astrid Charlier, Chloé Delaporte, Marie-Ève Thérenty (dir.), À tout prix. Histoire et enjeux des récompenses culturelles
Premier livre à étudier les prix culturels, artistiques et médiatiques de l’espace francophone dans leur diversité (littérature, théâtre, cinéma, télévision, musiques populaires, art contemporain, bande dessinée, jeux vidéo), du XIX siècle à nos jours.
Aucun domaine n’échappe désormais à l’augmentation du nombre de prix culturels, qui croisent des intérêts esthétiques, économiques, sociaux et politiques. À travers une pluralité d’approches (littérature, histoire de l’art, études cinématographiques et théâtrales, arts plastiques, sociologie, économie, sciences de l’information et de la communication), cet ouvrage propose une analyse comparée des prix littéraires et artistiques dans l’espace francophone, en examinant tant leurs modalités d’institutionnalisation que leurs effets sur les carrières, les œuvres, les publics et leur rôle dans la définition des normes.
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Marie-Astrid Charlier, Chloé Delaporte et Marie-Ève Thérenty : Introduction. De la valeur des prix culturels
Partie 1
Aux fondements des prix culturels
Claire Dupin de Beyssat
Archéologie et génétique des prix artistiques. Les médailles à l’Exposition de peinture et de sculpture (1804-1880)
Stéphane Zékian
Moyen de parvenir ou suicide symbolique ? La critique des prix académiques au XIXe siècle
Marie-Astrid Charlier
Le prix Goncourt au début du XXe siècle ou la moyennisation du naturalisme dans le champ littéraire
Marie-Ève Thérenty
Prix littéraires et hebdomadaires pendant les Trente Glorieuses : le double jeu de la presse
Partie 2
Structuration, marginalisation et insularisation
Marie-Pier Luneau
Prix littéraires et roman sentimental : un amour impossible ?
Lucie Amir
Noir et thriller, expert·es et grand·es lecteur·rices : les ambiguïtés de l’ouverture dans les prix « polar » contemporains
Heiata Julienne-Ista
L’aire d’attribution des prix : quelle place pour le sous-champ de production restreinte ?
Sylvain Lesage
Alfreds, Alph’Arts, Fauves et Grands Prix : la canonisation du « neuvième art »
Pauline Guillier
Faire lire l’illisible. Les prix de littérature dramatique à la recherche d’un répertoire, des écrivain·es de théâtre et de leurs lectorats
Partie 3
Stratégies médiatiques et identités de marque
Chloé Delaporte
Pourquoi récompenser ? Le Champs-Élysées Film Festival et les prix Sopadin, deux stratégies de (dé)placement au sein du champ cinématographique
Nathalie Moureau
Les prix Marcel-Duchamp et Ricard de l’autre côté du miroir
Mannaig Thomas
Des prix pour produire de la valeur dans les espaces littéraires périphériques : l’exemple de la Bretagne
François Jost
De l’artialisation à la loi du marché : la télé mise à prix
Thomas Luberriaga
Les prix de jeu vidéo en France (1983-2023) : légitimation, crise, consécration
Nodra Moutarou
La cérémonie des récompenses musicales « Les Flammes » : un nouvel écrin pour les acteurs culturels, marchands et médiatiques
Bibliographie