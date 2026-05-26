Marie-Astrid Charlier, Chloé Delaporte, Marie-Ève Thérenty (dir.), À tout prix. Histoire et enjeux des récompenses culturelles

Premier livre à étudier les prix culturels, artistiques et médiatiques de l’espace francophone dans leur diversité (littérature, théâtre, cinéma, télévision, musiques populaires, art contemporain, bande dessinée, jeux vidéo), du XIX siècle à nos jours.

Aucun domaine n’échappe désormais à l’augmentation du nombre de prix culturels, qui croisent des intérêts esthétiques, économiques, sociaux et politiques. À travers une pluralité d’approches (littérature, histoire de l’art, études cinématographiques et théâtrales, arts plastiques, sociologie, économie, sciences de l’information et de la communication), cet ouvrage propose une analyse comparée des prix littéraires et artistiques dans l’espace francophone, en examinant tant leurs modalités d’institutionnalisation que leurs effets sur les carrières, les œuvres, les publics et leur rôle dans la définition des normes.

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Marie-Astrid Charlier, Chloé Delaporte et Marie-Ève Thérenty : Introduction. De la valeur des prix culturels

Partie 1

Aux fondements des prix culturels

Claire Dupin de Beyssat

Archéologie et génétique des prix artistiques. Les médailles à l’Exposition de peinture et de sculpture (1804-1880)

Stéphane Zékian

Moyen de parvenir ou suicide symbolique ? La critique des prix académiques au XIXe siècle

Marie-Astrid Charlier

Le prix Goncourt au début du XXe siècle ou la moyennisation du naturalisme dans le champ littéraire

Marie-Ève Thérenty

Prix littéraires et hebdomadaires pendant les Trente Glorieuses : le double jeu de la presse

Partie 2

Structuration, marginalisation et insularisation

Marie-Pier Luneau

Prix littéraires et roman sentimental : un amour impossible ?

Lucie Amir

Noir et thriller, expert·es et grand·es lecteur·rices : les ambiguïtés de l’ouverture dans les prix « polar » contemporains

Heiata Julienne-Ista

L’aire d’attribution des prix : quelle place pour le sous-champ de production restreinte ?

Sylvain Lesage

Alfreds, Alph’Arts, Fauves et Grands Prix : la canonisation du « neuvième art »

Pauline Guillier

Faire lire l’illisible. Les prix de littérature dramatique à la recherche d’un répertoire, des écrivain·es de théâtre et de leurs lectorats

Partie 3

Stratégies médiatiques et identités de marque

Chloé Delaporte

Pourquoi récompenser ? Le Champs-Élysées Film Festival et les prix Sopadin, deux stratégies de (dé)placement au sein du champ cinématographique

Nathalie Moureau

Les prix Marcel-Duchamp et Ricard de l’autre côté du miroir

Mannaig Thomas

Des prix pour produire de la valeur dans les espaces littéraires périphériques : l’exemple de la Bretagne

François Jost

De l’artialisation à la loi du marché : la télé mise à prix

Thomas Luberriaga

Les prix de jeu vidéo en France (1983-2023) : légitimation, crise, consécration

Nodra Moutarou

La cérémonie des récompenses musicales « Les Flammes » : un nouvel écrin pour les acteurs culturels, marchands et médiatiques

Bibliographie