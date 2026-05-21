Dominique Vaugeois, Jean-Loup Trassard. La Condition terrienne. Dictionnaire buissonnier

Un ange tombé dans une église, un morceau de quartz roux où brillent les sables du désert, une balançoire suspendue dans le temps d’un potager, des jouets de ferme en pleine action, d’anciens piquets de bois qui prennent la pose, des histoires d’argile grasse et d’hommes à la taille des haies, une prairie où paissent tranquillement des aurochs…

Cet essai buissonnier voudrait, à sa suite, entraîner le lecteur en Trassardie. Lui servir de guide dans une oeuvre qui dépayse l’écriture de la terre et fait de la condition paysanne telle qu’a pu la connaître l’écrivain l’occasion de mettre en jeu les facultés d’étonnement, de donner lieu aux puissantes fées de l’inventivité verbale et de la fantaisie.

L’œuvre littéraire de Jean-Loup Trassard ne se contente pas d’effectuer le portrait d’une terre agricole menacée, elle en fait un habitat. Elle compose le récit, livre après livre, de l’appropriation d’un sujet à toutes les dimensions de son lieu, dans l’espace et le temps.

Introduction…

Cahier des illustrations…

Publié avec le soutien de la Fondation Jan Michalski et de l’UR CELLAM de l’université Rennes 2.

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Dominique Vaugeois est professeure de littérature française à l’Université Rennes 2 et membre du CELLAM. Ses recherches se déploient dans deux directions : la critique ou l’essai sur l’art des écrivains.e.s et la littérature de la terre. Elle a co-dirigé récemment avec Cécile Rochelois Le soc et la lettre. Mots et voix de la ruralité, de l’Antiquité à la littérature française contemporaine (Droz, 2025).