Cahiers Claude Simon, n° 20 : "Intimités"

Intimités simoniennes : celles des espaces intérieurs – chambres à coucher, chambres d’hôpital, salles de bains, alcôves et espaces secrets –, lieux clos du repli confortable ou de l’isolement mortifère, refuges mais aussi promesses d’échappées, ouverture sur l’appel d’un dehors fascinant. Intimités de l’érotisme, lui aussi partagé chez Simon entre abandon au vertige du chaos et élan vital susceptible de donner un sens à la totalité du vécu. Ce numéro est l’occasion de resituer l’érotisme simonien dans le contexte littéraire, culturel et politique des décennies de production de l’écrivain et d’en renouveler la lecture à la lumière des repères actuels.

Table des matières…

Avant-propos…