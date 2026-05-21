Roger Assaf, Le Théâtre dans l'histoire, t. 2 : Les théâtres d'Asie, la scène entre la terre et les cieux

Pour ce deuxième tome, le projet de Roger Assaf continue d'approfondir notre compréhension de l'histoire du théâtre en inversant la perspective traditionnelle. Plutôt que de retracer son évolution de manière linéaire, l'auteur explore comment le théâtre s'inscrit dans l’histoire. Chaque tome est ainsi consacré à une grande période.

Cette fois, Roger Assaf propose d’explorer la spécificité des théâtres asiatiques, en insistant sur leur dimension sacrée et spirituelle. Contrairement au théâtre occidental, qui s'est progressivement détaché du sacré, les formes théâtrales asiatiques restent profondément ancrées dans les croyances religieuses et les pratiques rituelles. L’auteur entame son voyage en Inde par le théâtre sanskrit, avec une attention particulière portée au Nāṭyaśāstra, traité fondateur définissant les règles du jeu scénique et les émotions. Puis il nous décrit les différentes formes dramatiques du monde arabe : les « séances » du conteur arabe, le théâtre d’ombre, le karagöz, le ta’zieh, le théâtre de ‘Āshūrā’… Il atterrit ensuite en Chine pour nous présenter le théâtre et l’opéra chinois.

Enfin, Roger Assaf consacre une partie au théâtre japonais, en abordant le nô et la codification des postures, l'importance du masque et la lenteur méditative du jeu, avant d'examiner le kabuki, plus spectaculaire et expressif, ou encore le bunraku, théâtre de marionnettes.