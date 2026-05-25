"Porosité et latence dans la mise en page phototextuelle. Une comparaison entre Alix Cléo Roubaud et Francesca Woodman", par Beatrice Seligardi (INHA Paris)

La seconde « Carte blanche » du séminaire CEEI-Thalim pour l’année universitaire 2025-2026

accueillera Beatrice Seligardi (Università di Bologna) pour une intervention intitulée :

« Porosité et latence dans la mise en page phototextuelle. Une comparaison entre Alix Cléo Roubaud et Francesca Woodman »



en discussion avec Jan Baetens (Université de KU Leuven)



le mercredi 27 mai 2026, de 15h à 17h

INHA (salle Pereisc, rez-de-chaussée)

Dans les phototextes, la mise en page est un espace tout sauf stable, univoque ou apaisé : diverses instances créatrices (autoriales, éditoriales, typographiques) s’y rencontrent ou s’y affrontent. Parallèlement, la composition de la page du phototexte soulève toujours la question de la relation entre le mot et l’image, d’autant plus lorsque l’un et l’autre semblent se refléter mutuellement et aussi métarefléter sur des problèmes ontologiques qui concernent tous les deux. La situation se complique encore davantage lorsque le support typographique est un “objet trouvé”, c’est-à-dire un texte préexistant.

Cette conférence tentera de poser une série de questions concernant la nature à la fois matérielle et théorique de la rhétorique des phototextes, d’autant plus lorsque ceux-ci s’incarnent dans des genres et des formats poreux, tels que le livre d’artiste, le journal intime ou la série phototexuelle. Pour ce faire, une comparaison sera proposée entre les œuvres de deux autrices qui ont travaillé à la charnière des années 1970 et 1980 : Alix Cléo Roubaud et Francesca Woodman.

Bio-bibliographie de l’intervenante :

Beatrice Seligardi est chercheuse “tenure track” en critique littéraire et littératures comparées à l’Université de Bologne. Ses recherches portent principalement sur la théorie littéraire, la morphologie des formes, les relations entre littérature et visualité, les perspectives de genre.

Elle est l’autrice de trois monographies : Ellissi dello sguardo. Pathosformeln dell’inespressività femminile dalla cultura visuale alla letteratura (Morellini, 2018) ; Finzioni accademiche. Modi e forme del romanzo universitario (Franco Cesati Editore, 2018) ; Lightfossil. Sentimento del tempo in fotografia e letteratura (Postmedia Books, 2020).

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