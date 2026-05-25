"L'histoire culturelle au fil des disciplines : Histoire culturelle et études sur le livre", par Évanghélia Stead et Marie-Anne Jagodzinski (Séminaire CHCSC, Guyancourt)

29 mai 2026 : Évanghélia Stead et Marie-Anne Jagodzinski, Histoire culturelle et études sur le livre

Cette séance revient sur un axe fondateur du CHCSC, l’histoire du livre et de l’édition, qu’elle prolonge par l’histoire culturelle.

Dans une première partie, Évanghélia Stead lie les livres dans leur histoire et matérialité à leur symbolique et immatérialité. En associant histoire de l’édition, transmission et réception, imaginaire du livre, représentation et symbolique, elle montre à partir de quelques exemples le sens de l’expression « lire les livres (et les estampes) comme des objets culturels ». Elle présentera quelques-uns des principes constitutifs du collectif Reading Books and Prints as Cultural Objects (Palgrave/Macmillan, 2018) et d’entreprises ultérieures relevant du même esprit. En plus d’être issus d’un processus éditorial aux facettes complexes et aux multiples acteurs, les livres sont des objets signifiants, des médias, des métaphores et des symboles. En transmettant des idées et en structurant des mondes grâce à leur riche matérialité, ils sont des agents déterminants dans la construction et la reconstruction de la culture.

Dans une seconde partie, Marie-Anne Jagodzinski, doctorante contractuelle du CHCSC en phase finale de rédaction de thèse sur « Voir le livre comme un décorateur (1890-1914) », présentera "Le livre décoré fin-de-siècle à l’épreuve de l’histoire culturelle ».

Sa présentation entend interroger les apports comme les ambiguïtés de l’histoire culturelle appliquée au livre décoré fin-de-siècle. Après un rappel des principes de cette approche historiographique, il s’agira de montrer en quoi le livre constitue un objet privilégié pour ce type d’analyse, car il figure au croisement de l’image, du texte, de la matérialité et des usages sociaux. À travers ses recherches sur les ouvrages conçus entre 1880 et 1910 par les artistes décorateurs Eugène Grasset, Melchior Lechter et Carl Otto Czeschka, elle explore la manière dont la culture décorative fin-de-siècle se matérialisa dans le livre, mais aussi les circulations de formes et de sensibilités entre livre, objets et espaces. Cette approche permet certes de replacer le livre dans des réseaux plus vastes de pratiques et d’idéaux esthétiques, mais elle soulève aussi plusieurs difficultés méthodologiques : frontières poreuses avec l’histoire des idées, l’histoire des mentalités, la sociologie ou l’histoire de l’art ; tendance à la surinterprétation en termes de systèmes ; caractère parfois excessivement vaste de la notion même de « culture ».