Le sommeil aura décidément été l'une des grandes question sde l'année 2026, comme Fabula était venu(e) le signaler au printemps : Claire Pagès s'est la première demandé si l'on peut considérer une partie des troubles du sommeil comme des pathologies sociales, faisant du sommeil une question politique, dans Dormir. Essai de philosophie sociale (Vrin), où elle examine les rapports du dormeur à la fois au monde et à son environnement de sommeil dans une perspective de philosophie sociale, à partir de l’aggravation contemporaine des troubles du sommeil. Fabula a aussi salué le volume collectif publié aux éditions Hermann par Marie Bonnot et Émilie Frémond : Les arts du sommeil, qui, cent ans après la naissance du surréalisme et la période des sommeils hypnotiques, entend revenir sur ce qui a fait la légende du mouvement par une série de déplacements – du rêve vers le sommeil, du centre vers la périphérie, de la psyché vers le corps – mais aussi interroger la manière dont les arts plastiques, le cinéma, la bande dessinée et jusqu’à la musique, envisagent le sommeil comme une expérience tout à la fois physique, esthétique et politique. On peut toujours lire sur Fabula l'Introduction de l'ouvrage signé par Émilie Frémond…
C'est au tour de Deborah Gutermann-Jacquet d'afficher ce qui se cache sous Le Désir de dormir, qui paraît ces jours-ci aux éd. du Seuil. La psychanalyste y développe une réflexion approfondie sur le désir de dormir, s’appuyant à la fois sur la tradition psychanalytique (Freud, Lacan) et sur des références littéraires majeures (Shakespeare, Sollers, Poe).
(Illustr. : Danaë, Gustav Klimt, Collection Hans Dichand, Vienne)