Circulations de la littérature en Europe au XVIIIe s. : quelle diffusion des idées et des formes dans les premiers périodiques pour enfants ? (Arras)
Programme
9h Accueil
9h15 Béatrice Ferrier, Introduction
Circulations européennes dans les périodiques français et anglais
Présidence : Guillaume Cousin
9h30 Magali Fourgnaud et Marie-Claude Javerzat (université de Bordeaux), « La circulation des savoirs dans Le Courrier des enfants de Jauffret : une démarche pédagogique innovante ».
10h Orlane Drux (université de Rouen) « Le Lilliputian et les oeuvres littéraires britanniques du XVIIIe siècle »
10h30 Discussions
10h45 Pause
Circulations dans les périodiques de Berquin entre France, Allemagne et Angleterre
Présidence : Francis Marcoin
11h Alexa Craïs (université Toulouse Jean Jaurès), « Berquin, Campe et les dynamiques de la réécriture : comment les récits voyagent et se transforment »
11h30 Évelyne Jacquelin (université d’Artois), « Autour de quelques figures de "bon fils" venues d’Allemagne dans L’Ami des enfants »
12h Discussions
Buffet 12h15-13h45
Circulations entre France et Espagne
Présidence : Thierry Amalou
13h45 Beatriz Onandia (Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea), « Circulations pédagogiques au féminin : les auteures françaises dans la presse espagnole des Lumières »
14h15 Xavier Escudero (université d’Artois) : « Berquin en Espagne : circulation, traduction, adaptation de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle »
14h45 Discussions
15h00 Pause
Premier panorama des périodiques enfantins et perspectives de recherche
Présidence : Isabelle de Peretti
15h15 Hélène Valotteau (Médiathèque Françoise Sagan), Présentation des périodiques enfantins dans le fonds patrimonial Heure joyeuse
15h45-16h30 : Bilan et perspectives, table ronde animée par Alexa Craïs, Béatrice Ferrier, Magali Fourgnaud et Évelyne Jacquelin, avec les participants de la journée et les membres du projet