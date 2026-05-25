Circulations de la littérature en Europe au XVIIIe s. : quelle diffusion des idées et des formes dans les premiers périodiques pour enfants ? (Arras)

Programme

9h Accueil

9h15 Béatrice Ferrier, Introduction

Circulations européennes dans les périodiques français et anglais

Présidence : Guillaume Cousin

9h30 Magali Fourgnaud et Marie-Claude Javerzat (université de Bordeaux), « La circulation des savoirs dans Le Courrier des enfants de Jauffret : une démarche pédagogique innovante ».

10h Orlane Drux (université de Rouen) « Le Lilliputian et les oeuvres littéraires britanniques du XVIIIe siècle »

10h30 Discussions

10h45 Pause

Circulations dans les périodiques de Berquin entre France, Allemagne et Angleterre

Présidence : Francis Marcoin

11h Alexa Craïs (université Toulouse Jean Jaurès), « Berquin, Campe et les dynamiques de la réécriture : comment les récits voyagent et se transforment »

11h30 Évelyne Jacquelin (université d’Artois), « Autour de quelques figures de "bon fils" venues d’Allemagne dans L’Ami des enfants »

12h Discussions

Buffet 12h15-13h45

Circulations entre France et Espagne

Présidence : Thierry Amalou

13h45 Beatriz Onandia (Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea), « Circulations pédagogiques au féminin : les auteures françaises dans la presse espagnole des Lumières »

14h15 Xavier Escudero (université d’Artois) : « Berquin en Espagne : circulation, traduction, adaptation de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle »

14h45 Discussions

15h00 Pause

Premier panorama des périodiques enfantins et perspectives de recherche

Présidence : Isabelle de Peretti

15h15 Hélène Valotteau (Médiathèque Françoise Sagan), Présentation des périodiques enfantins dans le fonds patrimonial Heure joyeuse

15h45-16h30 : Bilan et perspectives, table ronde animée par Alexa Craïs, Béatrice Ferrier, Magali Fourgnaud et Évelyne Jacquelin, avec les participants de la journée et les membres du projet