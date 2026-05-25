La Pépinière du CESR. Bouquet n°2 : "La Table" (2025-2026)

Bouquet n°2. La Table (2025-2026)

Recueil édité par la promotion 2025-2026 M1 Renaissance du CESR (Centre d'études supérieures de la Renaissance, Université de Tours), sous la direction de Claire Sicard (MCF Littérature française) et de Pascale Charron (MCF Histoire de l'art).

Introduction

Montrer la table

Fanny Fréminé Garcia (Doctorante en Histoire de l’art au Centre d’Étude Supérieures de la Renaissance (CESR, UMR 7323, CNRS), Université de Tours), “Entre merveilles et conquêtes : l’imaginaire de la mer à la table au XVIe siècle”.

Pierre-Gilles Girault (Conservateur en chef du patrimoine), “Exposer la table de la Renaissance : du concept à la réalisation”.



L’art de bien manger

Anne-Constance Legros (Doctorante en Histoire au Centre d’Étude Supérieures de la Renaissance (CESR, UMR 7323, CNRS), Université de Tours), “De la forêt à la table : discours et usages des champignons dans les sources de la Renaissance”.

Loïc Bienassis (Chargé de mission scientifique au sein de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA), Université de Tours), “Sur les tables du Moyen Âge et de la Renaissance. Peser, mesurer, quantifier dans le Livre fort excellent de cuysine (Lyon, Arnoullet, 1542)”.

Des tables prestigieuses

Valentina Sapienza (Professeure associée à l’Università Ca’ Foscari Venezia – Directrice du Centro di Studi RiVe), “À table avec Jacopo Tintoretto : la Cène à Venise durant les années du Concile de Trente”.

Thomas Leconte (Chercheur au Centre de musique baroque de Versailles, CESR, UMR 7323), “Au couvert du roi : musique de table à la cour de France”.

Pour aller plus loin

“La table est un thème des plus riches à étudier, car à multiples tiroirs”. Entretien avec Pascal Julien (Professeur émérite d’Histoire de l’art moderne, Université Toulouse-Jean Jaurès).

Conclusion.

Bibliographie.

Présentation du projet.

Lien vers le bouquet 1. Le fleuve (2024-2025).