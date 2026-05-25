Pluie et modernité dans l'imaginaire européen des écrivains et artistes (Nancy)

All that the rain promises and more… Ce beau titre qui conviendrait parfaitement à une journée d’études centrée sur la pluie et la modernité dans l’imaginaire européen est celui d’un ouvrage en anglais paru en 2011. Il évoque néanmoins des réalités très prosaïques, puisqu’il s’agit d’un guide pour amateurs de champignons… L’objectif de cette journée d’études est tout autre : il s’agit d’échanges interdisciplinaires entre littéraires et historiens de l’art en vue de mettre en lumière les liens entre pluie et modernité, entre pluie et poésie en particulier. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement d'une première journée d'études organisée en 2021 sur l'imaginaire du déluge à l'Université de Lorraine.

Programme :

9h30 accueil des participants

9h45 introduction par Sylvie Grimm-Hamen (Université de Lorraine, CERCLE)

10h-10h30 « Modernité de la pluie bien avant les temps modernes : les poètes romains Martial, Stace et Juvénal » Yasmina Benferhat (Université de Lorraine, LIS)

10h30-11h « Avant et après la pluie. Attentes, marques et traces pluviales dans le paysage néerlandais du Siècle d’Or » Thomas Beaufils (Université de Lille, HARTIS)

11h-11h15 pause

11h15-11h45 « "Manchmal fällt der Regen eben lang": la pluie comme invitation mélancolique chez Novalis (1772-1801) » Ingrid Lacheny (Université de Lorraine, CEGIL)

11h45-12h questions et discussions

Déjeuner : 12h-14h

14h-14h30 « La pluie des peintres, du sublime à la mélancolie » Martine Sadion (conservatrice honoraire, Musée d’Épinal)

14h30-15h « Pleut-il dans la poésie de Fernando Pessoa (1888-1935) ? » Ana Maria Binet (Université Bordeaux Montaigne, AMERIBER)

15h-15h30 « L'imaginaire de la pluie dans l'œuvre du poète futuriste Vladimir Maïakovski (1893-1930) » Lioudmila Chvedova (Université de Lorraine, CERCLE)

15h30-15h45 pause

15h45-16h15 « "Tot de uei qu’a plavut" : La pluie dans Lo gojat de noveme (1964) de Bernard Manciet » Jean-François Courouau (Université Toulouse II, PLH)

16h15-16h45 « Images contemporaines de la pluie » C. Debrabant (ENSAD Nancy)

16h45-17h15 discussion

17h15-17h30 conclusion (Y. Benferhat)

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