OIP-SF & Laélia Véron, Ce que Sarkozy n'a pas dit sur la prison. Journal de 87000 prisonniers

« Pourquoi écouter les paroles des personnes détenues ? Parce qu’elles posent des questions fondamentales pour toute démocratie. » — Laélia Véron et L'OIP-SF

Phénomène médiatique, succès commercial, le Journal d’un prisonnier de Nicolas Sarkozy exige une réponse. D’abord parce que l’ancien président de la République ment lorsqu’il déclare qu’il a eu un régime « plus sévère que d’autres détenus ». Ensuite, parce qu’il est des circonstances dans lesquelles prendre la parole, c’est recouvrir celle des autres. On peut craindre que ce journal d’un prisonnier très privilégié occulte la voix des quelque 87 000 autres. Ce tract entend redonner une voix à celles et ceux qui, faute de plan média, de soutien éditorial et de calendrier politique, ne l’ont pas. Un autre récit, pour sortir des effets de manche et donner à voir ce que la prison produit aujourd’hui sur les corps et les esprits.



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L’intégralité des droits d’auteur pour ce livre est versée à l’Observatoire International des Prisons