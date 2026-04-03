F. Farrokhzâd, Oeuvres en prose (éd. Sébastien Jallaud)

« Quand une personne a vraiment atteint la capacité de créer, son unique devoir est de manifester cette puissance à l’écart des attentes et des jugements. » (Forough Farrokhzâd)

Nouvelles, récit de voyage, lettres, entretiens donnés à la presse : les œuvres en prose de la poétesse iranienne Forough Farrokhzâd (1935-1967) sont très largement méconnues en Iran et au dehors. Sélectionnées, présentées et traduites dans ce volume par Sébastien Jallaud, elles jettent une lumière unique sur la précocité et le talent de leur autrice, sur la naissance de la poésie moderne en Iran et, plus généralement, sur les grandes questions qui animent les artistes iraniens des années 1950-1960.

Elles constituent aussi les mots d’une femme-écrivain dans une société iranienne en proie à une modernisation et une occidentalisation brutales. Elles dépeignent avec éloquence la vie émotionnelle extrêmement riche de l’autrice, sa lutte permanente contre les forces répressives qui faisaient rage en elle-même et au sein de la société iranienne. Elle s’y affirme comme artiste ambitieuse, s’élève contre ses détracteurs, revendique ses influences iraniennes, françaises et internationales. Elle se présente comme une femme en quête d’indépendance, luttant pour la liberté des femmes et l’égalité des droits entre les sexes.

Outre son activité littéraire, Forough Farrokhzâd est célèbre pour sa brève mais marquante carrière cinématographique. On trouvera donc, aux côtés de ses textes littéraires, des entretiens évoquant son travail cinématographique et son regard sur le cinéma contemporain, ainsi qu’une transcription de la voix off de son film, La Maison est noire, aujourd’hui tenu pour un chef-d'œuvre du cinéma moderne iranien.

Le livre s’ouvre sur un avant-propos détaillé présentant l’autrice et son œuvre. Chaque texte est précédé d’une notice introductive qui en explique le contexte.

Forough Farrokhzâd

Forough Farrokhzâd (1935-1967) est une poétesse iranienne. Ses cinq recueils (publiés entre 1952 et 1962, le dernier est posthume) sont largement considérés comme l’une des oeuvres littéraires iraniennes les plus importantes de la deuxième moitié du XXe siècle. Mariée à seize ans, mère à dix-huit ans, divorcée à vingt ans, suite à quoi elle devint socialement et économiquement indépendante, Forough est, dans l’histoire iranienne récente, une figure emblématique de la révolte contre les valeurs établies, ainsi que, par certains aspects de son discours et de sa biographie, un symbole de la lutte féministe. Les Belles Lettres ont publié ses Oeuvres en prose (2026), éditées, traduites et présentées par Sébastien Jallaud.

Sébastien Jallaud

Né en 1992 à Paris, Sébastien Jallaud est traducteur du persan et éditeur aux Éditions Ismael. En 2024, il a notamment publié aux Belles Lettres une traduction de La Chouette aveugle de Sâdeq Hedâyat, accompagnée d’une édition critique et d’un important dossier analytique. Cette publication a été unanimement saluée et a obtenu le prix Jules Janin de l’Académie française. En 2026, il a édité et traduit les Œuvres en prose de Forough Farrokhzâd.