Auctorialités augmentées en régime numérique (Cergy & Paris)

Programme

Mardi 2 juin – Cergy (auditorium de la maison de la recherche Annie Ernaux, 33 bd du port – RER A, station Cergy-préfecture)

09h00 – 09h15 : Accueil des participants

9h15-9h30 Introduction Alexandre Gefen et AMarie Petitjean

09h30 – 11h : Session 1 – Reconfigurations de la fonction auteur – modération Erika Fülöp

Aristide James : IA et débordement littéraire : de la fonction auteur à la « fiction auteur »

Flora Viguini : De la fonction-auteur à l’auteur-algorithme ? Reconfigurations de l’auctorialité à l’ère de l’intelligence artificielle générative

Snježana Šimić : Au-delà de l’auctorialité intentionnelle : la machine comme seconde nature

11h – 11h15 : Pause

11h15 – 12h45 : Session 2 – Imaginaires et créations en lutte – modération Alexandra Saemmer

Servanne Monjour : Imaginaires technocritiques : une réflexion sur l’engagement artistique à l’heure des IAG

Philippe Boisnard : Ce qui écrit avant l’auteur : complétion algorithmique et conditions computationnelles de l’énonçable

Pablo-Martín Córdoba: "You WILL Survive. Let’s See How", projet artistique

12h45 – 14h : Pause déjeuner

14h – 15h30 : Session 3 – Articulations didactiques – modération Jacques David

Anne-Claire Marpeau et Oleksandra Dedish : L'Intelligence Artificielle au service de l’auteur : entre augmentation créative et défis du « nouvel auteur »

Françoise Cahen : CyrIAno de BergerIAc, un projet de réécriture augmentée de l’œuvre de Rostand avec deux classes de seconde

Eleonora Acerra, Sandrine Bazile et Nathalie Lacelle: Lire et écrire avec l'IAG en classe de littérature au niveau postsecondaire français et québécois

15h30 – 15h45 : Pause

15h45 – 17h15 : Session 4 – Expérimentations textuelles – modération Christine Vial-Kayser

Olivier Paquet : L’IA, l’auteur et le texte : jeu d’hétéronymes

Françoise Chambefort : Fermentation poétique – Éluard, l’IA, moi – et toi

Ada et David Teller : La plume et l’algorithme : le projet-Créature.

17h15-18h : Atelier d’Erika Fülöp : cartographie des agentivités augmentées.

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Mercredi 3 juin – Paris (Sorbonne, Salle F007 – entrée par le 17 rue de la Sorbonne, escalier C, deuxième étage)

09h00 – 09h15 : Accueil

09h15 – 10h : Panel présenté par AMarie Petitjean

Bertrand Gervais et François David Prud'homme : Auctorialités algorithmiques : délégation, interprétation, figures du lisible et du visible

10h – 11h30 : Session 5 – Postures d'auteur et processus créatifs – modération Alexandre Gefen

Camille Lenglois : Le Groupe Art et Informatique de Vincennes, un collectif sans auteur ?

Alexis Weinberg : Première fois, toutes les fois : entre “gimmick” et maïeutique dans les usages de l’IA par Vauhini Vara

Christine Vial-Kayser : L’IA comme forme du cyborg

11h30 – 11h45 : Pause

11h45 – 12h45 : Session 6 – Gestes de créations numériques – modération AMarie Petitjean

Baptiste Bohet : Auctorialité et paginalité

Claire Chatelet : Du texte à l’image, de l’image au texte : que reste-il de moi ? (autour de la série Algorithmic Cut Up)

12h45 – 14h : Pause déjeuner

14h – 15h30 : Session 7 – Archéologie des pratiques – modération Isabelle Garron

Natalia Fedorova : La génération de poésie avant et après les LLM

Alain Schaffner : De l’Oulipo aux IA : La Machine de Georges Perec

Jim Gabaret : Trois postures d’écrivains génératifs : l’instigateur, l’éditeur et le guide

15h30 – 15h45 : Pause

15h45 – 17h45 : Session 8 – Identités, propriétés, autorités – modération Alexis Weinberg

Meriem Boughachiche : Auctorialité émergente et nouvelles postures numériques dans la littérature algérienne

Alessandro Grosso : Un aperçu de la « vallée de l'étrangeté ». Thierry Crouzet face à ThierryGPT

Odile Farge : Créativité augmentée : tensions, émergence et pouvoir partagé

Franck Rebillard : L’énonciation méta-auctoriale de l’actualité par IA générative : quels enjeux socio-économiques pour les médias et le journalisme ?

17h45-18h00 : Bilan et retour sur la cartographie.