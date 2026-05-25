Auctorialités augmentées en régime numérique (Cergy & Paris)

Programme
Mardi 2 juin – Cergy (auditorium de la maison de la recherche Annie Ernaux, 33 bd du port – RER A, station Cergy-préfecture)
09h00 – 09h15 : Accueil des participants
9h15-9h30 Introduction Alexandre Gefen et AMarie Petitjean
09h30 – 11h : Session 1 – Reconfigurations de la fonction auteur – modération Erika Fülöp
Aristide James : IA et débordement littéraire : de la fonction auteur à la « fiction auteur »
Flora Viguini : De la fonction-auteur à l’auteur-algorithme ? Reconfigurations de l’auctorialité à l’ère de l’intelligence artificielle générative
Snježana Šimić : Au-delà de l’auctorialité intentionnelle : la machine comme seconde nature
11h – 11h15 : Pause
11h15 – 12h45 : Session 2 – Imaginaires et créations en lutte – modération Alexandra Saemmer
Servanne Monjour : Imaginaires technocritiques : une réflexion sur l’engagement artistique à l’heure des IAG
Philippe Boisnard : Ce qui écrit avant l’auteur : complétion algorithmique et conditions computationnelles de l’énonçable
Pablo-Martín Córdoba: "You WILL Survive. Let’s See How", projet artistique
12h45 – 14h : Pause déjeuner
14h – 15h30 : Session 3 – Articulations didactiques – modération Jacques David
Anne-Claire Marpeau et Oleksandra Dedish : L'Intelligence Artificielle au service de l’auteur : entre augmentation créative et défis du « nouvel auteur »
Françoise Cahen : CyrIAno de BergerIAc, un projet de réécriture augmentée de l’œuvre de Rostand avec deux classes de seconde
Eleonora Acerra, Sandrine Bazile et Nathalie Lacelle: Lire et écrire avec l'IAG en classe de littérature au niveau postsecondaire français et québécois
15h30 – 15h45 : Pause
15h45 – 17h15 : Session 4 – Expérimentations textuelles – modération Christine Vial-Kayser
Olivier Paquet : L’IA, l’auteur et le texte : jeu d’hétéronymes
Françoise Chambefort : Fermentation poétique – Éluard, l’IA, moi – et toi
Ada et David Teller : La plume et l’algorithme : le projet-Créature.
17h15-18h : Atelier d’Erika Fülöp : cartographie des agentivités augmentées.
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Mercredi 3 juin – Paris (Sorbonne, Salle F007 – entrée par le 17 rue de la Sorbonne, escalier C, deuxième étage)
09h00 – 09h15 : Accueil
09h15 – 10h : Panel présenté par AMarie Petitjean
Bertrand Gervais et François David Prud'homme : Auctorialités algorithmiques : délégation, interprétation, figures du lisible et du visible
10h – 11h30 : Session 5 – Postures d'auteur et processus créatifs – modération Alexandre Gefen
Camille Lenglois : Le Groupe Art et Informatique de Vincennes, un collectif sans auteur ?
Alexis Weinberg : Première fois, toutes les fois : entre “gimmick” et maïeutique dans les usages de l’IA par Vauhini Vara
Christine Vial-Kayser : L’IA comme forme du cyborg
11h30 – 11h45 : Pause
11h45 – 12h45 : Session 6 – Gestes de créations numériques – modération AMarie Petitjean
Baptiste Bohet : Auctorialité et paginalité
Claire Chatelet : Du texte à l’image, de l’image au texte : que reste-il de moi ? (autour de la série Algorithmic Cut Up)
12h45 – 14h : Pause déjeuner
14h – 15h30 : Session 7 – Archéologie des pratiques – modération Isabelle Garron
Natalia Fedorova : La génération de poésie avant et après les LLM
Alain Schaffner : De l’Oulipo aux IA : La Machine de Georges Perec
Jim Gabaret : Trois postures d’écrivains génératifs : l’instigateur, l’éditeur et le guide
15h30 – 15h45 : Pause
15h45 – 17h45 : Session 8 – Identités, propriétés, autorités – modération Alexis Weinberg
Meriem Boughachiche : Auctorialité émergente et nouvelles postures numériques dans la littérature algérienne
Alessandro Grosso : Un aperçu de la « vallée de l'étrangeté ». Thierry Crouzet face à ThierryGPT
Odile Farge : Créativité augmentée : tensions, émergence et pouvoir partagé
Franck Rebillard : L’énonciation méta-auctoriale de l’actualité par IA générative : quels enjeux socio-économiques pour les médias et le journalisme ?
17h45-18h00 : Bilan et retour sur la cartographie.