Entre-Actes : tables-rondes internationales autour de la recherche-création. Séance 4 : la traduction par la recherche-création (Université Paris-Est Créteil (IMAGER / LANGUenACT)

Entre-Actes : tables-rondes internationales autour de la recherche-création. Séance 4 : la traduction par la recherche-création

Le groupe Languenact (UR 3958 IMAGER) organise une série de séminaires transversaux en ligne, répartis sur deux années, intitulée « Entre-Actes : tables-rondes internationales autour de la recherche-création »

L’objectif est de donner la parole à des collègues spécialistes du domaine afin de confronter leurs définitions, épistémologies, méthodologies, questionnements et champs d’application. Chaque table ronde réunira trois intervenant·e·s, universitaires et non-universitaires, et suivra le format suivant : 10 minutes de présentation par invité·e, en réponse à une question posée, suivies d’une heure de discussion entre les intervenant·e·s et le public.

Pour cette quatrième séance, la table-ronde aura lieu le 5 juin 2026 de 18h30 à 20h (heure française) et aura pour thématique : « La traduction par la recherche-création ». Elle réunira Sabine Huynh (traductrice-poétesse, notamment publiée chez les Editions Les Femmes), Pauline Jaccon (MCF à l’Université Paris-Est Créteil) et René Lemieux (Professeur agrégé à l’Université Concordia). La table-ronde aura lieu sur Zoom (inscription par QR code ou par e-mail aux organisatrices). D’autres rencontres, consacrées à la recherche-création au prisme de différentes disciplines, espaces et interrogations, continueront sur l’année 2026 – 2027 et seront rediffusées en podcast.

Prochaines séances :

Cinquième séance : L’artiste pédagogue à l’œuvre | Septembre 2026

avec: Ana Castelo Guarrido, Pierre Gosselin et Sylvie Morais

Sixième séance : Explorer la recherche-création au musée | Décembre 2026

avec: Aurélie Gandit, Patrick Laffont de Lojo, Marie Potapushkina & Ana Castelo

Septième séance : Chercher-créer à l'ère des transformations numériques | Février 2027

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