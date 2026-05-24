Joseph Brodsky hors-champ : extension de l’œuvre dans l’espace et le temps, Russie – Europe – États-Unis (Abbaye d'Ardenne & Caen)

Colloque international organisé par l’Équipe de recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés (ERLIS, UR 4254), avec la collaboration de l’Institut Mémoire de l’édition contemporaine (IMEC) et de l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, UMR 8132, CNRS/ENS)

Accompagné d'une soirée littéraire consacrée à la poésie russe contemporaine

Université de Caen Normandie, les 7 et 8 avril 2027.

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