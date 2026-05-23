Aristotélismes et guerres culturelles (Campus Condorcet, Aubervilliers)

Contre toute attente, l’interprétation d’Aristote et le rôle qu’on assigne aux traditions aristotéliciennes dans l’histoire des idées se trouvent aujourd’hui au cœur de guerres culturelles aux ramifications complexes, où l’autorité d’Aristote revêt une valeur totémique. Certains se l’approprient, parfois en revendiquant un retour à une raison naturelle. D’autres la rejettent (parfois en remettant en cause jusqu’à l’existence même d’Aristote) au nom d’une critique de l’hégémonie cognitive occidentale. Entre ces deux pôles extrêmes se déploie tout un éventail de positions plus subtiles relevant d’une dialectique entre récupération et mise à distance.

Ce colloque initiera une histoire intellectuelle de ces polémiques sur la longue durée et à une échelle globale : il s’agira de mettre en perspective les débats actuels à la lumière de la construction et de la déconstruction des grands récits qui ont forgé l’historiographie des aristotélismes, de façon à éclairer les mécaniques argumentatives à l’œuvre ainsi que les interactions entre ces polémiques et le champ académique et pédagogique.

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Programme

Lundi 29 juin

Matin – Aristotélismes et thèses mythistes

10h15 : MA Jiandong (Centre Léon Robin) :

« La réception contemporaine d’Aristote en Chine et les discours sur la “pseudo-histoire de l’Occident” : une analyse à partir du cas de Jin Canrong »

Répondante : Eva DEL SOLDATO (UPenn)

11h30 : Sylvain PIRON (EHESS) et Irène ROSIER (EPHE) : « Retour sur Aristote au Mont-Saint-Michel » Modérateur : Iacopo COSTA

Après-midi – Aristotélismes et nature

14h30 : Giulia SISSA (UCLA) : « Aristote, notre contemporain »

Répondant : Aurélien ROBERT (CNRS, SPHERE)

15h20 : Fabrizio AMERINI (Université de Parme) : « Thomas Aquinas and Bioethics. Reconsidering Some Misunderstandings »

Répondant : Adriano OLIVA (CNRS, LEM)

16h30 : Cecilia MURATORI (Université de Pavie) : « Aristotelian Ecology »

Répondante : Camille SAFRE (Université de Nantes)

Mardi 30 juin

Matin – Politique et économie

10h : Anthony PAGDEN (UCLA) : « Aristotle’s Theory of Natural Slavery : An Irredeemable Legacy »

10h50 : Alessandro MULIERI (CNRS, Triangle) : « Aristotle goes to Silicon Valley : Technomonarchic Visions of a Premodern Order »

Répondant : Pierre GIRARD (Université Lyon 3)

12h : Sylvain PIRON (EHESS) : « L’invention d’un Aristote économiste »

Répondant : Stefano UGOLINI (Sciences Po Toulouse/LEREPS)

Après-midi – Théorie de l’art et des médias

14h30 : Guillaume NAVAUD (République des Savoirs) : « Corriger/annuler/purger le mal dans la fiction : une résurgence d’un platonisme anti-aristotélicien ? »

15h20 : Jean-Baptiste AMADIEU (CNRS, République des savoirs) : « La catharsis comme expérience poétique : Henri Brémond interprète d’Aristote »

Répondant : Antonino SORCI (CNAM)

16h30 : Davide PANAGIA (UCLA) : « Aristotle, Media Philosopher : Mimesis and the Problem of Algorithmic Cultures »

Répondant : Daniele CAVALLI (République des Savoirs)

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Mercredi 1er juillet

Matin – Éthique ; histoire des sciences

10h30 : Iacopo COSTA (CNRS, LEM) : « “C’était mieux avant !” Étienne Tempier, Elizabeth Anscombe et les morales fantasmées »

Répondante : Ostiane LAZRAK (Université de Caen)

11h40 : Cristina VIANO (CNRS, Centre Léon Robin) : « Les alchimistes et Aristote : négocier la transmutation »

Répondante : Cecilia MURATORI (Université de Pavie)

Après-midi – Usages des aristotélismes

14h10 : Julie BRUMBERG-CHAUMONT (CNRS, LEM) : « Aristotle and the Logic of Domination »

15h : Catherine KÖNIG-PRALONG (EHESS) : « Aristote à Santa Cruz. La scolastique féministe de Donna Haraway »

Répondante : Giulia SISSA (UCLA)

16h10 : Eva DEL SOLDATO (UPenn) : « Aristotle is a Fraud. Testing the Philosopher between the Sixteenth and Twenty-First Centuries »

Répondant : Alessandro MULIERI (CNRS, Triangle)