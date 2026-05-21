Max Frisch, Réponse du silence. Une histoire de montagne

Trad. de l'allemand (Suisse) par Julien Lapeyre de Cabanes.

Préface d'Erri De Luca, traduite de l'italien par Danièle Valin

Quelque part en Suisse, dans une auberge de montagne, arrive un homme habité par une obsession : gravir la crête nord, fascinant sommet dont l’ascension est redoutablement périlleuse en cette saison.

Mais l’homme est déterminé à s’élancer coûte que coûte vers une aventure totale qui promet de le tirer des tièdes compromis de l’âge adulte. Comment se résoudre en effet à vivre en sourdine la même existence que tant d’autres, alors qu’il faudrait accomplir quelque chose de grandiose et d’entier, une fois pour toutes, quitte à en mourir ?

Datant de 1937, Réponse du silence dévoile un drame existentiel à ciel ouvert, où le vertige du danger côtoie l’éblouissement devant la beauté de la nature. En ouverture de ce bijou littéraire enfin traduit en français et qui révèle un jeune Max Frisch méconnu, Erri De Luca offre une préface solaire à cette histoire de passion en haute montagne.

Lire un extrait…