Les derniers Valois

Sylvain Ledda donne dans "La Bibliothèque de la Pléiade" le cycle des Valois d'Alexandre Dumas (et Auguste Maquet) : La Dame de Monsoreau et Les Quarante-cinq, qui paraissent dans La Presse, puis dans Le Constitutionnel, en 1845, 1846 et 1847. Mettant en scène la cour des derniers Valois, Catherine de Médicis, sa fille Marguerite, ses fils Charles IX, Henri III et François d’Anjou – sans oublier Henri de Navarre, le futur Henri IV – ces romans ont pour cadre l’une des périodes les plus violentes de l’Histoire de France, celle des guerres de Religion. Les trois romans se déploient de 1572 à 1585, sur fond d’intrigues de cour, d’alliances, de trahisons et de complots, mais aussi de fêtes, d’amours et de plaisirs. Dumas y retrace l’agonie d’une dynastie et l’effondrement progressif d’un royaume en proie à la haine, à l’ambition et au fanatisme… Les deux volumes offrent les documents historiques utilisés par Dumas (et Maquet), pour la plupart contemporains de l’action, les plans manuscrits de La Dame de Monsoreau et des Quarante-cinq, mais aussi des extraits des suites que d’autres auteurs (dont Maquet) ont données à ce roman. Paraît dans le même temps l'Album Alexandre Dumas signé par Julie Anselmini.

(Illustr. : Isabelle Adjani dans La Reine Margot, de Patrice Chéreau, 1994)