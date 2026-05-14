Alexandre Dumas, La Reine Margot. La Dame de Monsoreau. Les Quarante-cinq. "Le cycle des Valois"

Édition de Sylvain Ledda

Inaugurée en 1844 avec Les Trois Mousquetaires, la série des grands romans historiques d’Alexandre Dumas se poursuit avec La Reine Margot, La Dame de Monsoreau et Les Quarante-cinq, qui paraissent dans La Presse, puis dans Le Constitutionnel, en 1845, 1846 et 1847. Mettant en scène la cour des derniers Valois, Catherine de Médicis, sa fille Marguerite, ses fils Charles IX, Henri III et François d’Anjou – sans oublier Henri de Navarre, le futur Henri IV – ces romans forment à eux trois le « cycle » dumasien consacré à la fin de cette dynastie.

Ils ont pour cadre l’une des périodes les plus violentes de l’Histoire de France, celle des guerres de Religion. Les trois romans se déploient de 1572 à 1585, sur fond d’intrigues de cour, d’alliances, de trahisons et de complots, mais aussi de fêtes, d’amours et de plaisirs. Dumas y retrace l’agonie d’une dynastie et l’effondrement progressif d’un royaume en proie à la haine, à l’ambition et au fanatisme. Plus sombres que les autres grands récits deDumas, ils forment à la fois une fresque historique, une tragédie humaine et une méditation sur le pouvoir. Dumas y réinvente le drame de la Renaissance au temps du romantisme. La force de ses romans est telle que les beautés de sa fiction sont devenues les vérités de notre imaginaire.

Alors que paraissent ces livres, l’écrivain doit faire face à de virulentes attaques. Le 15 février 1845, Eugène de Mirecourt publie un pamphlet dans lequel il l’accuse d’emprunts et de plagiats, et dénonce une littérature facile et industrielle. Dans une « Lettre parisienne » ici reproduite en appendice, Delphine de Girardin défend Dumas et le dépeint comme un « géant de paroles, qui écrit avec une plume de sept lieues ». Pour sa part, Sylvain Ledda consacre un texte à l’un des sujets mis en avant par les détracteurs de Dumas : sa collaboration avec Auguste Maquet, sur quoi on dit volontiers (de 1845 à nos jours) tout et son contraire, et qu’il n'était pas inutile de clarifier.

Chaque roman est ici suivi des documents historiques utilisés par Dumas (et Maquet) et qui sont pour la plupart contemporains de l’action. Un acte d’Henri III et sa cour (1829), l’un des grands succès de Dumas au théâtre, témoigne de la place centrale qu’occupe ce roi dans son esprit. Les plans manuscrits de La Dame de Monsoreau et des Quarante-cinq sont intégralement retranscrits. Et l’on trouvera après Les Quarante-cinq des extraits des suites que d’autres auteurs (dont Maquet) ont données à ce roman et qui ont joué un rôle dans la construction de l’image de Dumas. Est enfin proposé, en appendice au second volume, un texte des Grands Hommes en robe de chambre consacré à l’assassinat d’Henri IV ; la correspondance de Dumas donne en effet à penser que l’événement aurait pu être traité par lui dans une continuation des Quarante-cinq – tout comme, d’ailleurs, celui d’Henri III. Le « cycle des Valois » forme aujourd’hui une apparente « trilogie » ; mais ce n’en était pas une dans l’esprit de Dumas.