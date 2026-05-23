Il n'y a pas de quoi rire ! Rire et sérieux dans la littérature japonaise (Paris)

Le colloque international "Il n'y a pas de quoi rire ! Rire et sérieux dans la littérature japonaise" s'inscrit dans le programme de recherche "Rire au Japon" du CRCAO (Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie Orientale, UMR 8155). Il est également soutenu par la Fondation de France, l'IFRAE (Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, UMR 8043) et l'Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales).

Il réunira au Collège de France (3 rue d'Ulm, 75005 Paris) le premier jour et à l'Inalco (65 rue des grands Moulins, 75013 Paris, le second jour) des chercheurs européens, américains et japonais sur la cohabitation du rire et du sérieux dans la littérature japonaise, de l'Antiquité à la période contemporaine. La majorité des interventions seront faites en anglais (sans traduction).

Le colloque accueillera deux conférences d'honneur : Alain Vaillant (Université Paris Nanterre) et Jennifer Guest (Université d'Oxford).

Le colloque est ouvert à toutes personnes s'intéressant à cette question. Il est possible de suivre le colloque en ligne (information de connexion sur le fichier joint).

Découvrir sur Fabula le détail du programme…