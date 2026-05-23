Les Cahiers d’Artes, n° 21 : "Muses, égéries, pygmalions. Créations et rapports de genre"
Sous la direction de Sarah Crépieux-Duytsche, Marc Gauchée & Guillaume Jaehner
Bien que les Muses, la nymphe Égérie et Pygmalion aient suscité de nombreuses réinterprétations, ces figures et leurs antonomases demeurent peu définies. Elles évoquent et symbolisent pourtant les relations entre l’artiste et son sujet, documentant ainsi le contexte de production des œuvres d’art et les conceptions d’artistes et d’inspiratrices. Examiner ces termes permet donc de considérer les rôles genrés dans la création ; celle-ci étant encore trop associée à la puissance génitrice d’un homme impulsée par la présence d’une femme.
Ces actes et le colloque dont ils sont issus réunissent plusieurs disciplines et couvrent la période du XVe au XXIe siècle. Ils définissent et interrogent ces relations qui conditionnent des rapports de genre déséquilibrés.
Avec les textes de Rebecca Boyd, Sarah Crépieux-Duytsche, Diana Plachendovskaya, Marie-Apolline Joulié, Abel Delattre, Nicolas Thierry, Nathalie Kremer, Laurence Sieuzac, Isabelle Boisclair, Marc Gauchée, Albain Le Garroy, Quentin Petit Dit Duhal, Guillaume Jaehnert.
Et l’entretien de Bénédicte Alloing et Ellénore Lemattre, coréalisatrices du film Les Filles de Méduse (2022).
Lire sur Fabula la Préface de Sarah Crépieux-Duytsche…
Illustration : Emma Kadraoui, Sans titre, 2023, feutre sur papier, dessin réalisé lors du colloque.
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Sommaire
Remerciement. 3
Préface : Sarah Crépieux-Duytsche 5
Redéfinir les muses 15
Rebecca Boyd 17
Création littéraire et agentivité féminine chez Renée Vivien, la « Muse aux violettes »
Sarah Crépieux-Duytsche 35
Muses d’artistes : entre passion créatrice et travail invisible
Les muses actives 53
Diana Plachendovskaya 55
Elsa Triolet et Lili Brik : une sororité des muses
Marie-Apolline Joulié 71
En marge de l’avant-garde : Emmy Hennings (1885-1948), une (anti-)muse Dada
Abel Delattre 87
Françoise Gilot et Pablo Picasso : mano a mano
Nicolas Thierry 97
Les Œuvres romanesques croisées d’Elsa Triolet et Aragon du point de vue de la femme. Pistes pour une étude de l’architecture d’ensemble de la collection
Galatées et muses : entre émancipation et inversion des rôles 117
Nathalie Kremer 119
Les muses de Galatée
Laurence Sieuzac 141
Le cri de la statue ou les métamorphoses de Galathée au siècle des Lumières (1741-1815)
Isabelle Boisclair 157
Maryse de Francine Noël : quand Galatée s’émancipe de Pygmalion ou Élisa, Maryse et moi
Cahiers d’illustrations 169
Les transformations des pygmalions modernes 209
Marc Gauchée 211
Anne Parillaud, les visages d’une Galatée des années 1980
Albain Le Garroy 231
The Women factory de Ian Watson ou le Pygmalion consommateur
Quentin Petit Dit Duhal 247
ORLAN et le mythe de Pygmalion
Nouvelles égéries, nouvelles modèles 263
Guillaume Jaehnert 265
Être égérie chez Chanel : stratégies et modalités de collaboration d’une maison de haute-couture avec les stars de cinéma
Marc Gauchée et Guillaume Jaehnert 285
Entretien avec Bénédicte Alloing et Ellénore Lemattre, coréalisatrice du film Les Filles de Méduse (2022)