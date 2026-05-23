Les Cahiers d’Artes, n° 21 : "Muses, égéries, pygmalions. Créations et rapports de genre"

Sous la direction de Sarah Crépieux-Duytsche, Marc Gauchée & Guillaume Jaehner

Bien que les Muses, la nymphe Égérie et Pygmalion aient suscité de nombreuses réinterprétations, ces figures et leurs antonomases demeurent peu définies. Elles évoquent et symbolisent pourtant les relations entre l’artiste et son sujet, documentant ainsi le contexte de production des œuvres d’art et les conceptions d’artistes et d’inspiratrices. Examiner ces termes permet donc de considérer les rôles genrés dans la création ; celle-ci étant encore trop associée à la puissance génitrice d’un homme impulsée par la présence d’une femme.

Ces actes et le colloque dont ils sont issus réunissent plusieurs disciplines et couvrent la période du XVe au XXIe siècle. Ils définissent et interrogent ces relations qui conditionnent des rapports de genre déséquilibrés.

Avec les textes de Rebecca Boyd, Sarah Crépieux-Duytsche, Diana Plachendovskaya, Marie-Apolline Joulié, Abel Delattre, Nicolas Thierry, Nathalie Kremer, Laurence Sieuzac, Isabelle Boisclair, Marc Gauchée, Albain Le Garroy, Quentin Petit Dit Duhal, Guillaume Jaehnert.

Et l’entretien de Bénédicte Alloing et Ellénore Lemattre, coréalisatrices du film Les Filles de Méduse (2022).

Lire sur Fabula la Préface de Sarah Crépieux-Duytsche…

Illustration : Emma Kadraoui, Sans titre, 2023, feutre sur papier, dessin réalisé lors du colloque.

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Sommaire

Remerciement. 3

Préface : Sarah Crépieux-Duytsche 5

Redéfinir les muses 15

Rebecca Boyd 17

Création littéraire et agentivité féminine chez Renée Vivien, la « Muse aux violettes »

Sarah Crépieux-Duytsche 35

Muses d’artistes : entre passion créatrice et travail invisible

Les muses actives 53

Diana Plachendovskaya 55

Elsa Triolet et Lili Brik : une sororité des muses

Marie-Apolline Joulié 71

En marge de l’avant-garde : Emmy Hennings (1885-1948), une (anti-)muse Dada

Abel Delattre 87

Françoise Gilot et Pablo Picasso : mano a mano

Nicolas Thierry 97

Les Œuvres romanesques croisées d’Elsa Triolet et Aragon du point de vue de la femme. Pistes pour une étude de l’architecture d’ensemble de la collection

Galatées et muses : entre émancipation et inversion des rôles 117

Nathalie Kremer 119

Les muses de Galatée

Laurence Sieuzac 141

Le cri de la statue ou les métamorphoses de Galathée au siècle des Lumières (1741-1815)

Isabelle Boisclair 157

Maryse de Francine Noël : quand Galatée s’émancipe de Pygmalion ou Élisa, Maryse et moi

Cahiers d’illustrations 169

Les transformations des pygmalions modernes 209

Marc Gauchée 211

Anne Parillaud, les visages d’une Galatée des années 1980

Albain Le Garroy 231

The Women factory de Ian Watson ou le Pygmalion consommateur

Quentin Petit Dit Duhal 247

ORLAN et le mythe de Pygmalion

Nouvelles égéries, nouvelles modèles 263

Guillaume Jaehnert 265

Être égérie chez Chanel : stratégies et modalités de collaboration d’une maison de haute-couture avec les stars de cinéma

Marc Gauchée et Guillaume Jaehnert 285

Entretien avec Bénédicte Alloing et Ellénore Lemattre, coréalisatrice du film Les Filles de Méduse (2022)