Revue
Nouvelle parution
Les Cahiers d’Artes, n° 21 :

Les Cahiers d’Artes, n° 21 : "Muses, égéries, pygmalions. Créations et rapports de genre"

  • Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. "Les Cahiers d'Artes", 2026
  • EAN : 9791030011760
  • 296 pages
  • Prix : 15 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

Sous la direction de Sarah Crépieux-Duytsche, Marc Gauchée & Guillaume Jaehner

Bien que les Muses, la nymphe Égérie et Pygmalion aient suscité de nombreuses réinterprétations, ces figures et leurs antonomases demeurent peu définies. Elles évoquent et symbolisent pourtant les relations entre l’artiste et son sujet, documentant ainsi le contexte de production des œuvres d’art et les conceptions d’artistes et d’inspiratrices. Examiner ces termes permet donc de considérer les rôles genrés dans la création ; celle-ci étant encore trop associée à la puissance génitrice d’un homme impulsée par la présence d’une femme.

Ces actes et le colloque dont ils sont issus réunissent plusieurs disciplines et couvrent la période du XVe au XXIe siècle. Ils définissent et interrogent ces relations qui conditionnent des rapports de genre déséquilibrés. 

Avec les textes de Rebecca Boyd, Sarah Crépieux-Duytsche, Diana Plachendovskaya, Marie-Apolline Joulié, Abel Delattre, Nicolas Thierry, Nathalie Kremer, Laurence Sieuzac, Isabelle Boisclair, Marc Gauchée, Albain Le Garroy, Quentin Petit Dit Duhal, Guillaume Jaehnert.

Et l’entretien de Bénédicte Alloing et Ellénore Lemattre, coréalisatrices du film Les Filles de Méduse (2022).

Lire sur Fabula la Préface de Sarah Crépieux-Duytsche…

Illustration : Emma Kadraoui, Sans titre, 2023, feutre sur papier, dessin réalisé lors du colloque.

Sommaire

Remerciement.                                                                                                             3

Préface : Sarah Crépieux-Duytsche                                                                     5

Redéfinir les muses                                                                                                 15

Rebecca Boyd                                                                                                          17

Création littéraire et agentivité féminine chez Renée Vivien, la « Muse aux violettes »

Sarah Crépieux-Duytsche                                                                                        35

Muses d’artistes : entre passion créatrice et travail invisible 

Les muses actives                                                                                                    53

Diana Plachendovskaya                                                                                           55

Elsa Triolet et Lili Brik : une sororité des muses

Marie-Apolline Joulié                                                                                              71

En marge de l’avant-garde : Emmy Hennings (1885-1948), une (anti-)muse Dada

Abel Delattre                                                                                                            87

Françoise Gilot et Pablo Picasso : mano a mano

Nicolas Thierry                                                                                                        97

Les Œuvres romanesques croisées d’Elsa Triolet et Aragon du point de vue de la femme. Pistes pour une étude de l’architecture d’ensemble de la collection 

Galatées et muses : entre émancipation et inversion des rôles                          117

Nathalie Kremer                                                                                                       119

Les muses de Galatée

Laurence Sieuzac                                                                                                     141

Le cri de la statue ou les métamorphoses de Galathée au siècle des Lumières (1741-1815)

Isabelle Boisclair                                                                                                      157

Maryse de Francine Noël : quand Galatée s’émancipe de Pygmalion ou Élisa, Maryse et moi

Cahiers d’illustrations                                                                                           169 

Les transformations des pygmalions modernes                                                  209

Marc Gauchée                                                                                                          211

Anne Parillaud, les visages d’une Galatée des années 1980

Albain Le Garroy                                                                                                     231

The Women factory de Ian Watson ou le Pygmalion consommateur

Quentin Petit Dit Duhal                                                                                            247

ORLAN et le mythe de Pygmalion 

Nouvelles égéries, nouvelles modèles                                                                    263

Guillaume Jaehnert                                                                                                  265

Être égérie chez Chanel : stratégies et modalités de collaboration d’une maison de haute-couture avec les stars de cinéma

Marc Gauchée et Guillaume Jaehnert                                                                      285

Entretien avec Bénédicte Alloing et Ellénore Lemattre, coréalisatrice du film Les Filles de Méduse (2022)