Tangences, n° 140 | 2026 : "La littérature d’anticipation au prisme des humanités numériques" (dir. Claire Barel-Moisan, Delphine Gleizes)

Le présent numéro se propose de confronter deux méthodologies s’appuyant sur les humanités numériques pour mettre en évidence les caractéristiques de la littérature d’anticipation que chacune de ces approches fait apparaître. Il mobilise les deux outils suivants : la base de données « Anticipation » et le Lexicoscope.

Sommaire

Claire Barel-Moisan et Delphine GleizesLiminaire [Texte intégral]

Yoan VérilhacDécrire les formats d’un genre grâce aux humanités numériques : le nombre de pages des récits d’anticipation (1880-1940) [Texte intégral] Describe genre formats relative to the digital humanities: number of pages in the anticipation narrative (1880-1940)

Delphine GleizesL’anticipation en images : illustration, stratégies éditoriales et généricité [Texte intégral] Anticipation in images: illustration, editorial strategies and genericity

Christèle CouleauUsages buissonniers des humanités numériques : la représentation des femmes, entre invisibilisation et visualisations [Texte intégral] Customized uses of the digital humanities: the representation of women, between invisibilization and visualizations

Amélie Chabrier« La grammar e l’arte of sprichablar y scribir correctement » – exploration exolinguistique de la base de données « Anticipation » [Texte intégral] “La grammar e l’arte of sprichablar y scribir correctement” – exolinguistic exploration of the “Anticipation” database

Olivier Kraif, Iva Novakova et Julie SorbaLittérature d’anticipation et science-fiction : quelle filiation ? Un éclairage phraséologique sur corpus [Texte intégral] Literature of anticipation and science fiction: what link? A phraseological light on corpus