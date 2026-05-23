Revue Stendhal, n° 6 | 2025 : "La Cognition" (dir. Maria C. Scott et François Vanoosthuyse)
Ce numéro rassemble, autour de la notion de cognition, des études qui portent sur l’itinéraire philosophique de Stendhal, ou qui mettent en évidence les ressorts « cognitivistes » de ses fictions. On interroge les rapports entre littérature et philosophie, dans une forme de dialogue avec le jeune « poète-philosophe » qui rêvait de conquérir le Théâtre Français en y donnant des comédies bâties sur la Lo-gique, avec l’essayiste, qui regardait De l’amour comme un traité d’Idéologie, et bien sûr avec le romancier, « grand psychologue », salué par Taine et Nietzsche.
On s’intéresse non seulement à ce qui passe du sensualisme et de l’Idéologie dans la littérature de Stendhal, mais aussi à ce qu’elle peut accomplir par ses propres moyens, sur le mode de l’argumentation ou de la représentation, dans le domaine aujourd’hui échu aux sciences cognitives.
À cet égard, on reprend le fil des études fondatrices de Patrizia Lombardo. Qu’est-ce que le roman stendhalien donne à lire de cette vie souterraine dont les affects et les idées sont la partie émergée ? Renouvelle-t-il la représentation de l’homme, comme c’était le projet du jeune auteur, par des aperçus novateurs dans le domaine de la cognition ?
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Dossier: La Cognition
Maria C. Scott et François Vanoosthuyse Introduction [Texte intégral]
Maria C. Scott La faculté d’imitation et ses liens avec la cognition sociale chez Cabanis et Stendhal[Texte intégral] The faculty of imitation and its links to social cognition in Cabanis and Stendhal
Siyang Wang Sur la littérature et la philosophie des passions : une lecture des écrits du jeune Beyle[Texte intégral] On the Literature and Philosophy of Passion : A Reading of the Early Writings of Henri Beyle
Marco Menin La science de l’affectivité chez Stendhal : entre Rousseau et les Idéologues [Texte intégral] The science of affect in Stendhal : between Rousseau and the Ideologues
Adele Kudish Handling Cognition : Touch and Knowledge in Armance and Le Rouge et le Noir[Texte intégral] Saisir la cognition : toucher et connaître dans Armance et Le Rouge et le Noir
David F. Bell Voix, corps, socialité dans Lucien Leuwen [Texte intégral] Voice, body, and sociability in Lucien Leuwen
John D’Amico The Feeling of Psychic Change : Stendhal and the Plasticity of the Brain [Texte intégral] Le sentiment de modification psychique : Stendhal et la plasticité du cerveau
Varia
Juliette Mascart D’un régime à l’autre : modèles philosophiques et entreprises de régénération politique dans les années 1795-1830 [Texte intégral] From one regime to another : philosophical models and attempts at political regeneration in the years 1795-1830
Alain Corbellari L’imprégnation stendhalienne de Charles-Albert Cingria [Texte intégral] Charles-Albert Cingria’s stendhalian influence
Hommage
Christine Rannaud René Bourgeois [Texte intégral]
Comptes rendus
Emiliano Cavaliere Hélène de Jacquelot, Letizia Norci Cagiano, Anna Maria Scaiola (dir.), Stendhal,De l’amour. 200 ans après, Rome, tab edizioni, « Collezione Primoli » 4, 2024, 328 p.[Texte intégral]
Hélène de Jacquelot Stendhal, Chroniques inédites du Journal de Paris (1819-1827), Ceyzérieu, Champ Vallon, « Dix-neuvième », 2025, 358 p. [Texte intégral]
Actualités stendhaliennes
François Bronner Ventes (2023-2025)