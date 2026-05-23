Véronique Mehl, Maria Patera (dir.), Laideurs grecques. Usages et représentations antiques
Les Grecs de l’Antiquité étaient beaux, croit-on. Pourquoi ne peut-on les imaginer petits, rabougris, difformes, émaciés, bedonnants, bossus, édentés, grimaçants, bigleux, blafards… tout simplement laids ?
Dans les sociétés antiques où les apparences et les attitudes sont sujettes à un examen social permanent, l’aspect de la personne est aussi important au point de vue individuel que collectif. Le physique révèle souvent le psychique : une apparence dégradée peut constituer la marque des mœurs décriées, mais elle peut aussi masquer la beauté interne. La laideur régulièrement perçue comme une altérité, de genre, d’âge, d’origine ethnique, dessine les contours de la mise à l’écart sociale et permet la stigmatisation. La vulnérabilité corporelle et l’altérité physique provoquent rarement la pitié ou la sympathie, plutôt le rire ou la peur.
C’est tout un pan de l’histoire du corps qui est ici esquissée, mais aussi des valeurs qu’il véhicule, éthiques comme sociales et religieuses, des émotions qu’il suscite, de son imagerie et de son imaginaire, de ses artifices et de ses exclusions, enfin, de son animalité. Détourner les yeux des « grands classiques » de l’art, regarder la laideur en face, c’est penser les normes, étudier toutes les strates de la société, s’ouvrir aux émotions et aux affects, aborder le corps et les identités sous un autre angle.
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Jérôme Wilgaux
Véronique Mehl et Maria Patera
Laideurs grecques : remarques introductives
Véronique Mehl
Sur la voie d’une histoire des laideurs
Philippe Borgeaud
Autour du Priape de Maurice Olender
Typhaine Haziza
Il était une fois… une « laide » devenue reine
L’extraordinaire métamorphose de la mère de Démarate (Hérodote, Histoires, VI, 61-63)
Petra Pakkanen
Le cas de Cléon le tanneur et la laideur de l’odeur
Véronique Mehl
« Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve » (Baudelaire)
Lecture sensible de la laideur
Dimitris Paléothodoros
Laideur du corps, laideur du visage dans la céramique attique archaïque et classique
Bernard Legras
Beauté et laideur dans la paideia de l’Égypte grecque et romaine
Les enseignements des chries de Diogène dans le P. Bouriant 1
Maria Patera
Signes de laideur et artifices de beauté
Attitudes antiques face à la laideur
Marco Vespa
Les origines (humaines) de la laideur
Savoirs (zoo)techniques et pratiques d’élevage dans le monde grec classique (ive siècle av. J.-C.)
Véronique Mehl
Laideurs grecques : remarques conclusivesIndex des sourcesIndex des termesIndex des personnages