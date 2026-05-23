Véronique Mehl, Maria Patera (dir.), Laideurs grecques. Usages et représentations antiques

Les Grecs de l’Antiquité étaient beaux, croit-on. Pourquoi ne peut-on les imaginer petits, rabougris, difformes, émaciés, bedonnants, bossus, édentés, grimaçants, bigleux, blafards… tout simplement laids ?

Dans les sociétés antiques où les apparences et les attitudes sont sujettes à un examen social permanent, l’aspect de la personne est aussi important au point de vue individuel que collectif. Le physique révèle souvent le psychique : une apparence dégradée peut constituer la marque des mœurs décriées, mais elle peut aussi masquer la beauté interne. La laideur régulièrement perçue comme une altérité, de genre, d’âge, d’origine ethnique, dessine les contours de la mise à l’écart sociale et permet la stigmatisation. La vulnérabilité corporelle et l’altérité physique provoquent rarement la pitié ou la sympathie, plutôt le rire ou la peur.

C’est tout un pan de l’histoire du corps qui est ici esquissée, mais aussi des valeurs qu’il véhicule, éthiques comme sociales et religieuses, des émotions qu’il suscite, de son imagerie et de son imaginaire, de ses artifices et de ses exclusions, enfin, de son animalité. Détourner les yeux des « grands classiques » de l’art, regarder la laideur en face, c’est penser les normes, étudier toutes les strates de la société, s’ouvrir aux émotions et aux affects, aborder le corps et les identités sous un autre angle.

Table des matières

Introduction

Résumés

Les auteurs

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Sommaire en ligne…

Jérôme Wilgaux

Préface

Véronique Mehl et Maria Patera

Laideurs grecques : remarques introductives

Véronique Mehl

Sur la voie d’une histoire des laideurs

Philippe Borgeaud

Autour du Priape de Maurice Olender

Typhaine Haziza

Il était une fois… une « laide » devenue reine

L’extraordinaire métamorphose de la mère de Démarate (Hérodote, Histoires, VI, 61-63)

Petra Pakkanen

Affaire nauséabonde

Le cas de Cléon le tanneur et la laideur de l’odeur

Véronique Mehl

« Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve » (Baudelaire)

Lecture sensible de la laideur

Dimitris Paléothodoros

Laideur du corps, laideur du visage dans la céramique attique archaïque et classique

Bernard Legras

Beauté et laideur dans la paideia de l’Égypte grecque et romaine

Les enseignements des chries de Diogène dans le P. Bouriant 1

Maria Patera

Signes de laideur et artifices de beauté

Attitudes antiques face à la laideur

Marco Vespa

Les origines (humaines) de la laideur

Savoirs (zoo)techniques et pratiques d’élevage dans le monde grec classique (ive siècle av. J.-C.)

Véronique Mehl

Laideurs grecques : remarques conclusivesIndex des sourcesIndex des termesIndex des personnages