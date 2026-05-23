Réforme, Humanisme, Renaissance, 2026/1 n° 102

Sommaire
Christine Martineau-Génieys (1931-2025)
La fabrique des romans médiévaux au XVIe siècle
Par Sergio Cappello
Repenser une vertu en dialogue avec les auteurs classiques : Giovanni Pontano et la magnificentia
Du latin à la langue vernaculaire : la double traduction des Phéniciennesd’Euripide par Rudolf Ambühl et Lodovico Dolce
Rien de nouveau dans les Troyennes d’Euripide (1578) ? Les tragédies grecques à Strasbourg au XVIe siècle entre réimpression, remaniement et représentation
Par Anne Morvan
De Philippe Desportes et Jacques Du Perron à François Des Rues : les métamorphoses d’un recueil d’éloquence (1579-1658)
Par François Rouget
Pour une lecture épistémologique (et narrative) du canzoniere de Louise Labé
Par Adrien Mangili
Les Trois centuries de sonnets de François Perrin, une mise en vers du Théâtre du monde de Boaistuau ?
« L’amour me fait faire le poète. » Poésie et occasion dans Le Printempsd’Agrippa d’Aubigné
Aux origines de Pierre, l’ascension des Sala
La discipline urbaine et l’infrajudiciaire pris dans un dialogue de sources. Le registre de police d’Amboise de 1567 face aux registres du consistoire de Genève
Par Rémi Demoen
Renouer le fil du dialogue entre partis. Villeroy et l’engagement pour la paix pendant la Ligue (v. 1588-v. 1594)
Gériléon d’Angleterre : les leçons de l’éphémère vie éditoriale d’un nouveau roman d’aventures
Vêtir l’homme à la Renaissance. Imaginaires, histoires, usages
Cahier dirigé par Michèle Clément, Jérôme Laubner et Jean Sénié
Synthèse de la table ronde du 1er février 2025
Par Michèle Clément,
Des ouvriers du superflu : les créateurs de taillades à Paris au xvie siècle
Par Astrid Castres
Allégories en habits de guerre. Costume, genre et convenances dans les arts scéniques et décoratifs du xvie siècle
Par Estelle Doudet
L’émouchoir, un accessoire viril
« Se boter et n’avoir cheval, est pure follie et tresgrand mal » : La grande propriété des bottes sans cheval en tout temps (1616), ou les controversés débuts de la botte cavalière
Par Marie Raulier
Retour sur « Da Vinci Mode », projet de collaboration entre étudiants et lycéens professionnels sur le costume renaissant
Par Pascal Brioist
Costumer la masculinité de la Renaissance au cinéma
Par Isabelle Paresys
Adrien Aracil, Histoire d’une liberté dans la France moderne. Protestants, politique et monarchie (vers 1598 – vers 1629), Paris, Classiques Garnier (Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, 32), 2025, 919 p., ISBN 978-2-406-17854-5
Elisabetta Barale, Maria Colombo Timelli, Martina Crosio, Barbara Ferri (dir.), Traductions imprimées, traductions pour l’imprimé (1470-1550), Paris, Classiques Garnier, 2024, 234 p., ISBN 978-2-406-16457-9
Christofle de Beaujeu, Les Amours, édition critique par Ugo Pais, Paris, Classiques Garnier (Société des Textes Français Modernes, 268), 2023, 830 p., ISBN 978-2-86503-366-9
Par Anne-Gaëlle Leterrier-Gagliano
Antonio Beccadelli, Alfonsi regis dicta aut facta memoratu digna, édition critique, introduction et commentaire de Fulvio Delle Donne, Florence, SISMEL – Edizioni del Galluzzo (Il Ritorno dei Classici nell’Umanesimo, IV.16), 2024, LX + 366 p., ISBN 9788831309370
Par François Lavie
Helwi Blom, Michèle Clément et Francesco Montorsi (dir.), Du Calendrier des bergers au Pantagruel. L’atelier Nourry à Lyon au début du xvie siècle, Genève, Droz, 2024, 447 p., ISBN 978-2-600-06478-1
Emmanuel Buron et Julien Gœury (dir.), La comédie humaniste en France, Cahiers V. L. Saulnier n° 42, Sorbonne Université Presses, 2025, 324 p., ISBN 9791023108149
Cécile Caby (dir.), Église(s) et Grands Hommes, entre Renaissance et réformes, Rome, École française de Rome, 2024, 334 p., ISBN 978-2-7283-1661-8
Paola Cifarelli, Franco Giacone (dir.), La langue et les langages dans l’œuvre de François Rabelais, Genève, Droz (Études rabelaisiennes, LIX) 2021, 311 p., ISBN 978-2-600-06460-6
Valerio Del Nero, Umanesimo e teologia. Il commento di Juan Luis Vives al De civitate Dei di Sant’Agostino (1522), Lecco, Polyhistor, 2025, 345 p., ISBN 9791281320093
Paul-Victor Desarbres, La plume et le lys. Carrière, publication et service de la politique royale chez Blaise de Vigenère (1523-1596), Genève, Droz, 2025, 601 p., ISBN 978-2-600-06514-6
Alexandre Goderniaux, Un coup de majesté manqué. Henri III aux États généraux de Blois (16 et 18 octobre 1588), Genève, Droz (Cahiers d’Humanisme et de Renaissance, 203), 2024, 260 p., ISBN 978-2-600-06561-0
Par Monique Weis
Oury Goldman, L’empreinte des lointains. Traduire les savoirs sur le monde en France au xvie siècle, Genève, Droz, 2024, 583 p., ISBN 978-2-600-06528-3
Éléna Guillemard, L’adieu aux ordres. Les sécularisations des religieuses au moment de la Réforme, Bâle, Schwabe Verlag, 568 p., ISBN 978-3-7965-5166-6
Isabel Iribarren (dir.), Gerson rhénan. Itinéraires culturels et circulation des textes dans l’Europe rhénane, xve-xvie siècles, Turnhout, Brepols, 2025 (Studia Humanitatis Rhenana, 6), ISBN 978-2-503-61075-7
Blandine Perona, La Pensée rhétorique. Déclamation et humanisme au début de l’époque moderne, Genève, Droz (Travaux d’Humanisme et Renaissance, 666), 2025, 432 p., ISBN 978-2-600-06606-8
Par Élie Génin
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Date de parution : 30/04/2026
Date de mise en ligne : 22/05/2026