Réforme, Humanisme, Renaissance, 2026/1 n° 102

Sommaire

In memoriam

Christine Martineau-Génieys (1931-2025)

Par Élise Rajchenbach

Varia

La fabrique des romans médiévaux au XVIe siècle

Par Sergio Cappello

Repenser une vertu en dialogue avec les auteurs classiques : Giovanni Pontano et la magnificentia

Par Gianluca del Noce

Du latin à la langue vernaculaire : la double traduction des Phéniciennesd’Euripide par Rudolf Ambühl et Lodovico Dolce

Par Cassandre Martigny

Rien de nouveau dans les Troyennes d’Euripide (1578) ? Les tragédies grecques à Strasbourg au XVIe siècle entre réimpression, remaniement et représentation

Par Anne Morvan

De Philippe Desportes et Jacques Du Perron à François Des Rues : les métamorphoses d’un recueil d’éloquence (1579-1658)

Par François Rouget

Pour une lecture épistémologique (et narrative) du canzoniere de Louise Labé

Par Adrien Mangili

Les Trois centuries de sonnets de François Perrin, une mise en vers du Théâtre du monde de Boaistuau ?

Par Domitille Coudert Tirel

« L’amour me fait faire le poète. » Poésie et occasion dans Le Printempsd’Agrippa d’Aubigné

Par Julie Chabroux-Richin

Aux origines de Pierre, l’ascension des Sala

Par Jean-Benoît Krumenacker

La discipline urbaine et l’infrajudiciaire pris dans un dialogue de sources. Le registre de police d’Amboise de 1567 face aux registres du consistoire de Genève

Par Rémi Demoen

Renouer le fil du dialogue entre partis. Villeroy et l’engagement pour la paix pendant la Ligue (v. 1588-v. 1594)

Par Damien Fontvieille

Gériléon d’Angleterre : les leçons de l’éphémère vie éditoriale d’un nouveau roman d’aventures

Par Benjamin Ravier-Mazzocco

Vêtir l’homme à la Renaissance. Imaginaires, histoires, usages

Cahier dirigé par Michèle Clément, Jérôme Laubner et Jean Sénié

Synthèse de la table ronde du 1er février 2025

Par Michèle Clément,

Jérôme Laubner et Jean Sénié

Des ouvriers du superflu : les créateurs de taillades à Paris au xvie siècle

Par Astrid Castres

Allégories en habits de guerre. Costume, genre et convenances dans les arts scéniques et décoratifs du xvie siècle

Par Estelle Doudet

L’émouchoir, un accessoire viril

Par Myriam Marrache-Gouraud

« Se boter et n’avoir cheval, est pure follie et tresgrand mal » : La grande propriété des bottes sans cheval en tout temps (1616), ou les controversés débuts de la botte cavalière

Par Marie Raulier

Retour sur « Da Vinci Mode », projet de collaboration entre étudiants et lycéens professionnels sur le costume renaissant

Par Pascal Brioist

Costumer la masculinité de la Renaissance au cinéma

Par Isabelle Paresys

Comptes rendus

Adrien Aracil, Histoire d’une liberté dans la France moderne. Protestants, politique et monarchie (vers 1598 – vers 1629), Paris, Classiques Garnier (Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, 32), 2025, 919 p., ISBN 978-2-406-17854-5

Par Alexandre Goderniaux

Elisabetta Barale, Maria Colombo Timelli, Martina Crosio, Barbara Ferri (dir.), Traductions imprimées, traductions pour l’imprimé (1470-1550), Paris, Classiques Garnier, 2024, 234 p., ISBN 978-2-406-16457-9

Par Florence Bistagne

Christofle de Beaujeu, Les Amours, édition critique par Ugo Pais, Paris, Classiques Garnier (Société des Textes Français Modernes, 268), 2023, 830 p., ISBN 978-2-86503-366-9

Par Anne-Gaëlle Leterrier-Gagliano

Antonio Beccadelli, Alfonsi regis dicta aut facta memoratu digna, édition critique, introduction et commentaire de Fulvio Delle Donne, Florence, SISMEL – Edizioni del Galluzzo (Il Ritorno dei Classici nell’Umanesimo, IV.16), 2024, LX + 366 p., ISBN 9788831309370

Par François Lavie

Helwi Blom, Michèle Clément et Francesco Montorsi (dir.), Du Calendrier des bergers au Pantagruel. L’atelier Nourry à Lyon au début du xvie siècle, Genève, Droz, 2024, 447 p., ISBN 978-2-600-06478-1

Par Olivier Pédeflous

Emmanuel Buron et Julien Gœury (dir.), La comédie humaniste en France, Cahiers V. L. Saulnier n° 42, Sorbonne Université Presses, 2025, 324 p., ISBN 9791023108149

Par Jean-Claude Ternaux

Cécile Caby (dir.), Église(s) et Grands Hommes, entre Renaissance et réformes, Rome, École française de Rome, 2024, 334 p., ISBN 978-2-7283-1661-8

Par Florence Bistagne

Paola Cifarelli, Franco Giacone (dir.), La langue et les langages dans l’œuvre de François Rabelais, Genève, Droz (Études rabelaisiennes, LIX) 2021, 311 p., ISBN 978-2-600-06460-6

Par Adeline Desbois-Ientile

Valerio Del Nero, Umanesimo e teologia. Il commento di Juan Luis Vives al De civitate Dei di Sant’Agostino (1522), Lecco, Polyhistor, 2025, 345 p., ISBN 9791281320093

Par Helena Unzué Gros

Paul-Victor Desarbres, La plume et le lys. Carrière, publication et service de la politique royale chez Blaise de Vigenère (1523-1596), Genève, Droz, 2025, 601 p., ISBN 978-2-600-06514-6

Par Damien Fontvieille

Alexandre Goderniaux, Un coup de majesté manqué. Henri III aux États généraux de Blois (16 et 18 octobre 1588), Genève, Droz (Cahiers d’Humanisme et de Renaissance, 203), 2024, 260 p., ISBN 978-2-600-06561-0

Par Monique Weis

Oury Goldman, L’empreinte des lointains. Traduire les savoirs sur le monde en France au xvie siècle, Genève, Droz, 2024, 583 p., ISBN 978-2-600-06528-3

Par Olivier Pédeflous

Éléna Guillemard, L’adieu aux ordres. Les sécularisations des religieuses au moment de la Réforme, Bâle, Schwabe Verlag, 568 p., ISBN 978-3-7965-5166-6

Par Virginie Fayseler

Isabel Iribarren (dir.), Gerson rhénan. Itinéraires culturels et circulation des textes dans l’Europe rhénane, xve-xvie siècles, Turnhout, Brepols, 2025 (Studia Humanitatis Rhenana, 6), ISBN 978-2-503-61075-7

Par Jean-Benoît Krumenacker

Blandine Perona, La Pensée rhétorique. Déclamation et humanisme au début de l’époque moderne, Genève, Droz (Travaux d’Humanisme et Renaissance, 666), 2025, 432 p., ISBN 978-2-600-06606-8

Par Élie Génin

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Date de parution : 30/04/2026

Date de mise en ligne : 22/05/2026