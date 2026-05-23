Pascal Rambert, Clôture de l'amour (préf. A.-F. Benhamou)

Je disais l’amour de ma vie et je te regardais
je te regarde et je pense je ne te reconnais plus
ton corps je le connais
les attaches les os tout ça je connais
mais dessous il y a quoi
dessous sous l’enveloppe il y a quoi ?
une sorte de nouveau toi et moi qui n’a rien à voir rien à voir je suis désolé
Un couple clôture son amour en deux monologues qui vont au bout de leur pensée, deux longues phrases qui ne sauraient s’interrompre, manière de solder les vieux comptes et marquer dans une langue poussée à bloc le territoire des corps.
Clôture de l’amour, écrit pour les acteurs Audrey Bonnet et Stanislas Nordey, a été créé lors du Festival d’Avignon 2011 dans une mise en scène de l’auteur.
Voir la présentation du texte par Pascal Rambert… (4 vidéos).
Lire un extrait de la préface…