Pascal Rambert, Clôture de l'amour (préf. A.-F. Benhamou)

Je disais l’amour de ma vie et je te regardais

je te regarde et je pense je ne te reconnais plus

ton corps je le connais

les attaches les os tout ça je connais

mais dessous il y a quoi

dessous sous l’enveloppe il y a quoi ?

une sorte de nouveau toi et moi qui n’a rien à voir rien à voir je suis désolé

Un couple clôture son amour en deux monologues qui vont au bout de leur pensée, deux longues phrases qui ne sauraient s’interrompre, manière de solder les vieux comptes et marquer dans une langue poussée à bloc le territoire des corps.

Clôture de l’amour, écrit pour les acteurs Audrey Bonnet et Stanislas Nordey, a été créé lors du Festival d’Avignon 2011 dans une mise en scène de l’auteur.

Voir la présentation du texte par Pascal Rambert… (4 vidéos).

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