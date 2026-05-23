Binôme. Le poète et le savant

Par Alexis Fichet, Thomas Flahaut, Alex Lorette Magali, Mougel Catherine, Tinivella Aeschimann

« Le poète et le savant » est avant tout l’envie de faire se rencontrer deux individus évoluant dans des milieux très différents mais passionnés par leurs activités respectives. L’un consacre sa vie à l’écriture, l’autre à la recherche. binôme permet de découvrir de façon non didactique la science qui devient une source féconde d’inspiration pour le théâtre contemporain. Ces deux univers, a priori si différents, s’enrichissent mutuellement et donnent vie à une œuvre artistique originale et riche. — Thibault Rossigneux

Sommaire

- L’Inconscient statistique | Alexis Fichet

d’après sa rencontre avec Stéphane Canu, chercheur en intelligence artificielle au LITIS, professeur à l’INSA Rouen Normandie.

Un auteur se rend chez sa psychanalyste parce qu’il ne parvient plus à finir ses phrases. La concurrence des intelligences artificielles vient le percuter intimement, il se met à douter du choix des mots. Il faudra un accident, et quelques séances supplémentaires, pour comprendre la place – inconsciente – que prend peu à peu l’IA dans nos vies.

- Martin est un poisson | Thomas Flahaut

d’après sa rencontre avec Daniela Bănaru, maîtresse de conférences en biologie et écologie marines à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie / OSU Pythéas / Aix-Marseille Université

Solane et Gojo traînent sur la corniche depuis dix ans au moins, à contempler une mer mourante. Martin, le fils du pêcheur, les embarque dans une tentative désespérée pour la sauver.

- Bleu Océan | Alex Lorette

d’après sa rencontre avec par Konstantinos Chalikakis (alias Kostas), professeur en hydrogéologie à Avignon Université / UMR EMMAH / chaire GeEAUde

Zoé, adolescente, est victime de pertes d’équilibre et de chutes à répétition inexplicables. Sa mère s’inquiète, l’emmène consulter un médecin. L’hypothèse d’une maladie génétique est envisagée, puis finalement écartée. Zoé va bien. Peut-être n’est-elle pas le nœud du problème. Peut-être Zoé exprime-t-elle, par le langage du corps, une inquiétude que ses mots peinent à dire… Bleu Océan explore les non-dits familiaux et l’amour filial qui coule, telle une rivière souterraine.

- Poto-poto | Magali Mougel

d’après sa rencontre avec Marie-Christine Cormier-Salem, chercheuse en géographie de l’IRD, UMR PALOC «Patrimoines locaux environnement et mondialisation» (MNHN-CNRS-IRD)

Poto-poto est un poème dramatique qui donne voix à la Mangrove à travers le Palétuvier, la Boue et la Femelle Gobie. En quatre mouvements, il met en scène le regard colonial, hygiéniste et extractiviste porté sur les zones humides, puis les nouvelles formes d’appropriation écologique et marchande. Entre satire, lamento et poésie, la Mangrove s’affirme comme écosystème vivant, inclusif et politique, appelant à repenser le rapport humain au vivant et aux communs.

- Collision(s) | Catherine Tinivella Aeschimann

d’après sa rencontre avec Yasmine Amhis, physicienne des particules (CNRS/CERN)

Le Cern. Un laboratoire scientifique. À la frontière valdo-genevoise. Des milliers de personnes. Des détecteurs et des accélérateurs. Avec pour mission de comprendre l’Univers. Au cœur de ce microcosme, une femme. Chercheuse en physique des particules. Ses to-do list. Ses pensées intimes. Et ses réponses aux innombrables questions de sa fille. En arrière-plan, l’état des lieux. Une voix qui interroge la place de la femme dans le monde de la science. Récit sous la forme d’une partition fragmentée.

Sur la N3 vers la maternité de Port-au-Prince ceinturée par les bandits. Deux routes nationales, deux femmes d’ici et d’ailleurs, deux destins parallèles se rejoignent dans un même paysage, celui de naissances en feu.