Guelma Kateb Yacine : la poétique de la rupture. 13e Forum International Kateb Yacine à Guelma

Sous le haut patronage du Ministère de la Culture,

l'Association Promotion Touristique et Action culturelle à Guelma (APTAC)

organise en association avec la

Coordination Internationale des Recherches et Etudes Brachylogiques (CIREB-Paris)

le 13e Forum International Kateb Yacine à Guelma (FIKY 13)

Les 28-29-30 octobre 2026 à Guelma (Algérie)

Kateb Yacine : la poétique de la rupture

Fragmentation du texte et préfigurations de l’esthétique numérique

Le cinquantenaire de plusieurs œuvres majeures de Kateb Yacine, ainsi que le renouvellement constant des approches critiques qui lui sont consacrées, invitent aujourd’hui à proposer une lecture renouvelée de son œuvre. Si les recherches ont largement mis en lumière ses dimensions mythiques, politiques, historiques et identitaires, un aspect demeure encore relativement peu exploré : la modernité profonde de son écriture et sa proximité remarquable avec certaines formes contemporaines de création numérique et de pensée en réseau.

L’écriture de Kateb Yacine se caractérise par une remise en question des structures narratives classiques. Le texte progresse par fragments, retours, reprises, déplacements et superpositions de voix. Rien n’y apparaît définitivement clos ni totalement stabilisé. Le sens naît de la circulation entre les différentes strates du récit, des correspondances internes et des tensions qui traversent l’ensemble de l’œuvre. Une telle dynamique n’est pas sans rappeler les formes contemporaines de textualité fondées sur l’hypertexte, la mobilité des parcours de lecture et l’organisation réticulaire des savoirs.

Relire Kateb Yacine à l’ère des réseaux numériques permet ainsi de dépasser l’idée d’une simple modernité littéraire propre au XXe siècle. Son œuvre apparaît plutôt comme une véritable anticipation esthétique : celle d’un texte ouvert, mobile et continuellement reconfigurable. Le livre n’y fonctionne plus comme un objet clos, mais comme un espace de circulation où les fragments se répondent, se déplacent et se recomposent sans cesse.

Dans cette perspective, nous proposons d’aborder son écriture à partir de la notion de « grammaire de la rupture », entendue comme un principe poétique fondé sur la fragmentation, la circularité, la polyphonie et l’ouverture permanente du sens. Une telle approche permet notamment de relire Nedjma et Le Polygone étoilé comme des structures mouvantes, proches d’une architecture en réseau davantage que d’une construction narrative ordonnée selon une progression continue.

Ce colloque international a pour ambition de créer un espace de dialogue entre spécialistes de littérature maghrébine, chercheurs en sciences de l’information et de la communication, théoriciens des médias et spécialistes des humanités numériques. Il s’agit de penser l’œuvre de Kateb Yacine au croisement des savoirs littéraires et des formes contemporaines de communication, afin de renouveler les outils critiques traditionnellement mobilisés dans les études katébiennes.

L’un des enjeux majeurs de cette réflexion consiste également à repenser l’expérience de lecture dans l’œuvre katébienne. Chez Kateb Yacine, le lecteur n’est jamais passif : il devient acteur de la construction du sens, amené à circuler entre des fragments dispersés afin d’élaborer son propre cheminement interprétatif. Cette participation active du lecteur rejoint certaines logiques des environnements numériques contemporains, où la compréhension procède moins d’un parcours imposé que d’une navigation fondée sur l’exploration, l’association et la recomposition.

Le projet entend également renforcer le rayonnement international des études consacrées à Kateb Yacine en intégrant des perspectives issues des Media Studies, des recherches sur les textualités hybrides et des théories contemporaines de la communication numérique. Il s’agit ainsi de replacer Kateb Yacine dans une modernité élargie, à la fois littéraire, technologique et mondiale.

Plusieurs axes de réflexion pourront structurer ce colloque :

l’hypertexte avant sa formalisation théorique, à travers une écriture fragmentaire, ouverte et continuellement reconfigurable ;

la lecture comme pratique interprétative fondée sur l’association, le parcours et la recomposition du sens ;

l’oralité et la performance, où le texte devient parole vivante, proche de la scène et de l’espace public ;

la dimension plurilingue de l’œuvre, envisagée comme lieu de médiation entre langues, cultures et imaginaires ;

le fragment comme forme politique, opposée aux récits unificateurs et aux discours centralisateurs ;

les relations entre mémoire, histoire et discontinuité, où le passé surgit par éclats, réminiscences et reconstructions ;

enfin, la spatialisation du récit, où l’univers textuel se déploie selon une logique de connexions et de ramifications plutôt que dans un cadre fixe et homogène.

Relire Kateb Yacine dans cette perspective revient ainsi à reconnaître que son œuvre déborde largement les cadres de son époque. Elle ne se limite ni au témoignage historique ni à l’affirmation identitaire ; elle propose une manière singulière de concevoir le texte comme un espace vivant, ouvert et en perpétuelle mutation, en résonance avec les formes contemporaines de lecture, de circulation et de création.

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Le colloque se tiendra dans la ville de Guelma (Algérie), du 29 au 31 octobre 2025.

Propositions de communication

Les propositions de communication accompagnées d’une notice biobibliographique (en français ou en anglais ou encore en arabe) devront comporter des indications sur :

- l’auteur [nom et prénom(s), rattachement institutionnel, email] ;

- l’axe thématique choisi ;

- le titre de l’article ;

- un résumé de 200 à 250 mots ;

- les mots clés (4 ou 5 mots au maximum).

Elles devront être envoyées à l’adresse suivante : katebguelma2014@gmail.com

En veillant à mettre en CC le Président de l’APTAC : aliabbassi139@yahoo.fr

Et le Président du Conseil scientifique : bensaadnizou@yahoo.fr

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Calendrier

Date de lancement de l’appel : 14 mai 2026

Date limite de soumission des propositions de communications : 10 septembre 2026

Réponse du comité scientifique : 30 septembre 2026

Programme provisoire : 15 octobre 2026

Programme définitif : 25 octobre 2026

Date d’envoi du texte de la communication à présenter (dans son premier état avant une rapide révision après le colloque) : 27 octobre 2026

Dates du colloque : 28, 29 et 30 octobre 2026

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Inscription au colloque

Doctorant : 20 euros

Enseignant-chercheur, chercheur et professionnel : 40 euros

Þ Les frais d’inscription couvrent le trousseau du participant (sac, stylo, bloc-notes, etc.) & les repas et pause-café pendant le colloque.

Þ Les frais de déplacement jusqu’à Guelma et l’hébergement sont à la charge du participant.

Þ Des réductions sont consenties pour les associations, organismes et établissements associés.