Journal de 87000 prisonniers

Phénomène médiatique, succès commercial, le Journal d’un prisonnier de Nicolas Sarkozy exigeait une réponse. D’abord parce que l’ancien président de la République ment lorsqu’il déclare qu’il a eu un régime "plus sévère que d’autres détenus". Ensuite, parce qu’il est des circonstances dans lesquelles prendre la parole, c’est recouvrir celle des autres. Parce que ce journal d’un prisonnier très privilégié ne doit pas occulter la voix des quelque 87 000 autres, Laélia Véron publie avec la section française de l'Observatoire International des Prissons un "tract" (Gallimard), qui "entend redonner une voix à celles et ceux qui, faute de plan média, de soutien éditorial et de calendrier politique, ne l’ont pas. Un autre récit, pour sortir des effets de manche et donner à voir ce que la prison produit aujourd’hui sur les corps et les esprits". Parce que les paroles des personnes détenues posent des questions fondamentales pour toute démocratie. Fabula vous invite à lire un extrait… de cet opuscule dont L’intégralité des droits d’auteur pour ce livre est versée à l’OIP.

(Illustr. : Un détenu dans sa cellule accueillant trois personnes à la prison de Gradignan, près de Bordeaux, le 3 octobre 2022. ©Thibaud Moritz, AFP)