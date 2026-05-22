Œuvres variables : ce qui reste au musée quand tout change (Sorbonne nouvelle & en ligne)

Ce colloque international est organisé à Paris les 5 et 6 juin 2026 par l'Université Sorbonne Nouvelle et l'Université du Québec en Outaouais (UQO), dans le cadre du Partenariat Des nouveaux usages des collections dans les musées d’art du Groupe de recherche et de réflexion CIÉCO.

Depuis les années 1970, la création artistique contemporaine a mis en crise l’idée d’une œuvre stable, définie une fois pour toutes dans sa matérialité, sa forme ou son dispositif. L’évolution potentielle des œuvres conservées au musée s’est fait l’écho de questionnements curatoriaux. Les modalités d’acquisition de l’art contemporain ont peu à peu interrogé la dimension expographique déterminant les œuvres, puis la dématérialisation des espaces de l’exposition. La performance est venue pour sa part étendre les considérations d’abord spatiales à des questions également temporelles, convoquant les domaines de la danse et du théâtre. Avec les années 1980-1990, l’essor de l’installation et de la vidéo a vu se démultiplier les cas d’« œuvres variables » entrés dans les collections muséales.

L’existence, la présentation et la préservation de ces œuvres repose entre autres sur un ensemble de conditions à respecter, de protocoles à suivre ou de certifications à obtenir. Ces œuvres à « réaliser », à « activer », à « interpréter » ou à « adapter » par le musée ont déplacé l’autorité de l’objet vers le respect de l’idée et la validité du document, soulevant plusieurs questions liées à leur collectionnement. Que doit-on préserver d’une production conçue pour être valorisée différemment selon les contextes ? Comment la documenter, dans le respect des versions successives, des réinstallations divergentes, ou des adaptations techniques qui jalonnent son parcours ?

Le changement dans l’œuvre rencontre ainsi à notre époque la mutation des pratiques muséales. Ce qui était d’abord pensé en tant que stratégie de détournement artistique est devenu un défi institutionnel, théorique et patrimonial. Les pratiques de documentation et de conservation et les musées eux-mêmes en sont venus à intégrer cette variabilité comme un paramètre structurel.

La variabilité désigne le plus souvent aujourd’hui des œuvres qui se déclinent en divers états successifs ou concourants. Elles évoluent selon la volonté des artistes, les mises à vues et autres activités d’une muséalisation qui vient différemment cadrer l’étendue des changements, en fonction des institutions, des collections et des individus qui y travaillent.

Ce colloque a pour principal objectif d’examiner les incidences de cette variabilité à travers le temps et les territoires, sur le rôle des artistes, le statut des œuvres, la terminologie et les besoins nouveaux auxquels le musée doit répondre par l’adaptation de ses pratiques. Ces deux journées de conférences et de discussions réunissent des artistes, chercheurs, chercheuses, curatrices et professionnelles de musées à travers une approche transversale qui vise à mesurer l’impact des changements initiés par les œuvres variables, sur l’art et les institutions qui en assument la garde.

Direction scientifique :

Mélanie Boucher, professeure (Université du Québec en Outaouais), directrice de l'axe 3 du Partenariat et du pôle CIÉCO-UQO de CIÉCO

Cécile Camart, maîtresse de conférences (Université Sorbonne Nouvelle), chercheuse internationale de l'axe 1 et de l'axe 3 du Partenariat.

Comité scientifique :

Julie Bawin, professeure (Université de Liège), chercheuse internationale de l'axe 3 du Partenariat de CIÉCO.

Mélanie Boucher, professeure (Université du Québec en Outaouais), directrice de l'axe 3 du Partenariat et du pôle CIÉCO-UQO de CIÉCO

Cécile Camart, maîtresse de conférences (Université Sorbonne Nouvelle), chercheuse internationale de l'axe 1 et de l'axe 3 du Partenariat.

Informations pratiques

Gratuit. Inscription obligatoire.

Colloque en présentiel et en ligne.

Vendredi 5 juin 2026, de 9h30 à 18h (CEST) / 3h30 à 11h (EDT)

Samedi 6 juin 2026, de 13h à 18h (CEST) / 7h à 10h30 (EDT)

Université Sorbonne Nouvelle

Campus Nation

8, Avenue de Saint-Mandé,

75012 Paris

Amphithéâtre BR06

Incription au colloque en présentiel

Inscription au colloque en ligne (Zoom)

Pour télécharger le programme complet du colloque, visiter le site web du Groupe de recherche et de réflexion CIÉCO.

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Programme

Vendredi 5 juin 2026

09h30 CEST / 3h30 EDT

Accueil et mot de bienvenue

10h CEST / 04h00 EDT

Introduction (Mélanie Boucher et Cécile Camart)

10h15 CEST / 04h15 EDT

Contextes d’émergence de la variabilité

Modération: Julie Bawin, professeure (Université de Liège), chercheuse internationale de l’axe 3 du Partenariat de CIÉCO

10h15 CEST / 04h15 EDT

Œuvres performatives et contexte variable

Pierre Saurisse, professeur (Sotheby’s Institute of Art)

10h35 CEST / 04h35 EDT

La variabilité comme pratique auto-critique du musée : curation, production et conservation de l’œuvre variable dans l’espace muséal renouvelé. Le Benesse Art Site Naoshima (Naoshima, Japon) et l’Institut Inhotim (Brumadinho, Brésil)

Clara Cazaubiel, doctorante (Université Sorbonne Nouvelle)

10h55 CEST / 04h55 EDT

Conserver l’instable

Manon Abt, doctorante (University College London)

11h15 CEST / 05h15 EDT Période de discussion

12h-14h EST / 06h-08h EDT Pause déjeuner

14h CEST / 08h00 EDT

Formes collaboratives de la délégation et conservation préventive

Modération: Mélanie Boucher, professeure (Université du Québec en Outaouais), directrice de l’axe 3 du Partenariat et du pôle CIÉCO-UQO de CIÉCO

14h CEST / 08h00 EDT

Les œuvres à protocoles dans la collection du Cnap. Concevoir des outils pour une conservation préventive, entre présents incertains et futurs lointains

Clélia Barbut, maîtresse de conférences (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

14h20 CEST / 08h20 EDT

Les Belongings de Dayna Danger: prégnance de l’oralité dans la variabilité de l’œuvre

Pascale Tremblay, muséologue et doctorante (Université du Québec à Montréal)

14h40 CEST / 08h40 EDT

Entretien entre Clélia Barbut et Marianne Mispelaëre

Clélia Barbut, maîtresse de conférences (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Marianne Mispelaëre, artiste

15h CEST / 09h00 EDT Période de discussion

15h45 CEST / 9h45 EDT Pause

16h00 CEST / 10h00 EDT

Focus sur l’exposition Le Syndrome de Bonnard, ou l’impermanence à l’œuvre

Modération: Cécile Camart, maîtresse de conférences (Université Sorbonne Nouvelle, LIRA), chercheuse internationale de l’axe 1 et de l’axe 3 du Partenariat de CIÉCO

Avec :

Garance Chabert, curatrice, critique d’art, enseignante et co-fondatrice du collectif curatorial Le Bureau/

Céline Poulin, curatrice, théoricienne et directrice (FRAC Île-de-France), co-fondatrice du collectif curatorial Le Bureau/

Emilie Villez, curatrice et co-fondatrice du collectif curatorial Le Bureau/



Samedi 6 juin 2026

13h CEST / 07h00 EDT

Élargissement des usages documentaires

Modération: Marie Fraser, professeure (Université du Québec à Montréal), directrice de l’axe 1 du Partenariat et du pôle CIÉCO-UQAM de CIÉCO

13h CEST / 07h00 EDT

La documentation muséale en ligne interrogée au regard de la variabilité de la performance

Stéphane Bellin, maître de conférences (Université Grenoble-Alpes)

13h20 CEST / 07h20 EDT

La variabilité des œuvres d’art contemporain à l’épreuve des PACTA - Protocolli per l’Autenticità, la Cura e la Tutela dell’Arte contemporanea: documenter les œuvres variables en Italie à l’aide d’un outil ministériel

Livia Torchio, doctorante (IMT School for Advanced Studies Lucca)

13h40 CEST / 07h40 EDT

Documentation des objets désobéissants

Zoë Renaudie, conservatrice-restauratrice en art contemporain et doctorante (Université de Montréal)

14h CEST / 08h00 EDT Période de discussion

14h45 CEST / 08h45 EDT Pause PM

15h CEST / 09h00 EDT

Écrire la variabilité

Modération : Cécile Camart, maîtresse de conférences (Université Sorbonne Nouvelle, LIRA), chercheuse internationale de l’axe 1 et de l’axe 3 du Partenariat de CIÉCO

15h CEST / 9h EDT

Écrire l’indocilité du vivant : mutations des dispositifs textuels dans les musées d'art contemporain

Anne-Sophie Miclo, chercheuse postdoctorale (UQO)

15h20 CEST / 09h20 EDT

De la variabilité à la vitalité : généalogie d'une tension terminologique dans les théories de la performance

Camille Delattre, doctorante (Université de Montréal)

15h40 CEST / 09h40 EDT

Ce qui reste quand l’œuvre change : pratiques muséales et soin de l’éphémère au Museo Galleria del Premio Suzzara

Erika Vecchietti, conservatrice (Museo Civico Galleria del Premio Suzzara)

16h CEST / 10h EDT Période de discussion

16h30 CEST / 10h30 EDT Clôture

16h30 CEST / 16h30 EDT

Lancement du numéro Perspectives curatoriales sur les collections de la revue Muséologies. Les cahiers d’études supérieures.

Le programme détaillé du colloque est disponible sur le site de CIÉCO.