Julie Anselmini, Album Alexandre Dumas

Le nom d’Alexandre Dumas, plus qu’un homme, semble recouvrir un imaginaire, né d’une oeuvre dont on se contente volontiers d’extraire deux mythes littéraires majeurs, les Mousquetaires et le comte de Monte-Cristo. Ceux-ci ont donné lieu à tant de réécritures, et à tant d’adaptations dont les images sont omniprésentes dans notre environnement, qu’ils mènent dans l’espace culturel une existence presque autonome, détachée de leur auteur.

Le peu de complaisance dont il a fait preuve à l’égard du goût des romantiques pour le génie solitaire, la facilité avec laquelle il s’est adapté aux nouvelles conditions médiatiques de la production littéraire mises en place dans les années 1830, l’ampleur de ses triomphes, ses débordements débonnaires dans la presse populaire, son absence de morgue, sa personnalité expansive, la couleur de sa peau aussi, ont fait que Dumas, de son vivant déjà, a fréquemment été réduit à une caricature.

Il s’est agi pour Julie Anselmini de saisir de manière plus nuancée l’homme que le journaliste Hippolyte Romand définissait comme un « véritable Protée, échappant à tous et à lui-même », et d’éclairer dans sa richesse et sa complexité, ténèbres comprises, le parcours, l’œuvre et l’univers d’un écrivain qui se dresse, gigantesque, parmi les autres titans du XIXᵉ siècle.