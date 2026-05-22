Octave Mirbeau, n° 7

Ce nouveau volume (le 33e depuis 1994 !) donne un aperçu de la richesse et de la diversité des approches du grand démystificateur que fut Octave Mirbeau. Il est aussi un bel objet d’art ; superbement illustré, il comporte de nouveau une partie "Créations", grâce au concours de nos artistes mirbeauphiles : Jacques Cauda, Antoine Juliens, Corinne Taunay et Philippe Barbier.

Toutes les facettes de la vie, de l’œuvre et des combats d’Octave Mirbeau y sont abordées, sous des angles différents, depuis son école primaire à Rémalard, sous la houlette d’un instituteur d’exception, jusqu’à l’actualité théâtrale et éditoriale de 2025, en passant par les trois décennies de sa vie aux côtés d’une compagne visiblement perverse narcissique… Ses romans donnent tous lieu à des approches diverses, historiques, thématiques ou stylistiques, de même que son théâtre, d’inspiration libertaire, qui interpelle les metteurs en scène. Ses engagements ne sont évidemment pas oubliés, que ce soit pour l’écologie, contre la pollution généralisée, ou pour la défense des enfants et adolescents victimes de prédation sexuelle.

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Table des matières

ÉTUDES

• Pierre MICHEL, « Alice Mirbeau perverse narcissique ? ».

• Anne-Claude AMBROISE-RENDU, « Mirbeau : la littérature au service de la dénonciation des violences sexuelles infligées aux enfants ».

• Antigon SAMIOU, « La maladie physique et mentale dans L’Abbé Jules d’Octave Mirbeau et La mort d'Ivan Ilitch de Léon Tolstoï ».

• Meamar TIRENIFI, « Manipulations des formes discursives et subversion sociale : Le Journal d’une femme de chambre ».

• Adil FATHI, « De quelques aspects de la langue parlée dans Les 21 jours d'un neurasthénique d'Octave Mirbeau ».

• Patrick BOUGEARD, « Charron ! Vous avez dit Charon ! - Une lecture de La 628-E8 ».

• Ian GEAY, « Embrènement, le mot et la chose. Les dessous du Dessous de Rachilde ».

• Camille MAYER, « Chronique du théâtre anarchiste mirbellien – Enjeux éducatifs ».

• Marc KAUFFMANN, « Le Plaisir de rompre avec Les Mauvais Bergers. Deux nouvelles vignettes mirbelliennes tirées du Journal de Jules Renard. »

• Samuel THÉVOZ, « Nirvana à Colombo, Sumangala à Paris ? Octave Mirbeau, une mystification littéraire et les origines du bouddhisme en France ».

CRÉATIONS

• Antoine JULIENS, « Scènes d’impressions, ou une visite chez Octave Mirbeau et Claude Monet ».

- Corinne TAUNAY, « Le panthéon d’Octave Mirbeau ».

- Philippe BARBIER, « Les horizons de Mirbeau ».

DOCUMENTS

• Pierre MICHEL , « Lettres inédites de Mirbeau ».

• Fabrice PICANDET, « Un instituteur prodigieux : Jacques Léonard Louvel ».

• Marc KAUFFMANN, « Léon Blum à l'épreuve du Jardin des supplices »

• Agnes ELTHES, « Le Journal d’une femme de chambre en hongrois – Bribes de parcours historico-biographiques des deux traducteurs hongrois ».

• Gilles PICQ, « De Brunox à Zizi, Octave Mirbeau et ses éditeurs ».

• Mikael LUGAN, « Un hommage retrouvé de Saint-Pol-Roux à Octave Mirbeau ».

TÉMOIGNAGES

• Christine BERG, « Le Journal d’une femme de chambre – Quelques réflexions sur la mise en scène ».

• Lionel JAMON, « Jouer Mirbeau - Pour parler un peu de mon spectacle “La vache tachetée et autres contes cruels” ».

• Valéry MOLET, « Les Mémoires de mon ami d’Octave Mirbeau ».

BIBLIOGRAPHIE

1. Œuvres d’Octave Mirbeau, par Pierre Michel

2. Études sur Octave Mirbeau

- Jean-Claude Perrier, La Mystification indienne, par Samuel Thévoz

- Cahiers Octave Mirbeau, n° 31, par Pierre Michel

- Cathetine Delaunay, L’Hommes des Damps, par Philippe Abitbol

3. Bibliographie mirbellienne, par Pierre Michel

4. Notes de lecture :

• Joël Glaziou, David d’Angers et la jeune Grecque, par Gérad Quentin

• Maxime Benoît-Jeannin, Meurtres chez les Goncourt, par Pierre Michel

- Cahiers naturalistes, par Aurélien Lorig

• Noëlle Benhamou, Boule de suif dans tous ses états, par Noëlle Benhamou

• Claudio Albertani, Le Jeune Victor Serge, par Jean-François Wagniart

• Agnès Desmazières, Sans loi ni foi - Prêtres et violences sexuelles : au cœur du système catholique, par Maxime Benoît-Jeannin

• Jean-Yves Mollier, De Lesseps à Trump, par Gilles Candar

• Gustave Kahn, Le Conte de l'or et du silence, par Richard Shryock

• Paul Signac, Journal. 1894-1909. par Marc Kauffmann

- Savorgnan de Brazza, Le Rapport Brazza, par Maxime Benoît-Jeannin

- Vittorio Frigerio, Gérard de Lacaze-Duthiers. Itinéraires d’un polygraphe anarchiste, par Vittorio Frigerio

- Dario Matteoni,, Gabriele d’Annunzio, Le poète architecte, par Maxime Benoît-Jeannin

- Marina Touilliez, Parias - Hannah Arendt et la “Tribu” en France(1933-1941), par Maxime Benoît-Jeannin

- Remi Huppert, Mourir à Grenade, par Gérard Quentin

- Bernard Martin-Dostal, Il était une fois, une vie, par Philippe Abitbol

- Christian Limousin, Mangeant une étoile du ciel, par Jacques Cauda

NOUVELLES DIVERSES

* Brèves mirbelliennes, par Pierre Michel

Mirbeau au théâtre – Un peintre nommé Mirbeau – De Mirbeau à Philomena – Octavet Camille – Octave en Iran – Mirbeau et Ollendorff – Mirbeau illustré par Denis Volx – Lettre de Pissarro à Mirbeau – Hervé Bazin démasqué ? – Encore la pédocriminalité en soutane – À propos des Lettres de l’Inde – OUF.

* Nouvelles de nos amis :

Ernest Renan – Alphonse Allais – Eugène Carrière – Marcel Schwob – Louis Pergaud – Alain – Albert Camus