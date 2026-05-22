Les écrits d’artistes (Université d'été, Lausanne)

Publié le par Université de Lausanne
Summer School en esthétique et philosophie de l’art
Organisée par Carole Maigné (Université de Lausanne) et Audrey Rieber (Université Jean Moulin Lyon 3 - Irphil)
Le thème annuel « Les écrits d’artistes » affronte le potentiel théorique des positions défendues par les poètes, peintres, architectes, musiciens, cinéastes. Il s’agit d’établir la nature de cette pensée artistique et de s’interroger sur le rapport entre ce qu’on voit ou entend d’un producteur avec ce qu’il dit de lui-même. Dans quelle mesure les propos tenus par les créateurs dans leurs entretiens, correspondances, manifestes sont-ils significatifs pour la philosophie et la théorie des arts ?
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