Littérature, musées, expositions

En cette année 2026, les RIMELL fêtent leurs 10 ans d’existence. À cette occasion, David Martens répond pour Fabula aux questions d’Anne-Christine Royère à propos du travail d'une décennie réalisé dans le cadre de ce réseau de recherches interdisciplinaires sur la muséographie et l’exposition de la littérature et du livre, adossé au site "Littératures, mode d'emploi". L'entretien évoque notamment une rencontre organisée en 2022 à Cerisy, qui a exploré les enjeux de ces pratiques en réunissant, notamment, de nombreux professionnels (commissaires, scénographes, médiateurs et médiatrices…). Le fort volume issu de ce colloque vient de paraître aux Presses universitaires de Rennes sous le titre, sous la direction de David Martens et Isabelle Roussel-Gillet sous le titre Exposition de la littérature. Enjeux, pratiques et Histoire, le sommaire en est aussi accessible en ligne via OpenEdition… Le livre fera l'objet d'une présentation publique le 26 mai 2026, à la Maison de Victor Hugo à Paris. Et pour prolonger ce travail en lui donnant une pleine dimension historique, un nouveau projet de recherche récent entreprend de faire l’histoire de la façon dont la littérature a été exposée dans ces hauts lieux de patrimonialisation que constituent les bibliothèques nationales. Un appel pour un mandat de recherches post-doctorales dans le cadre de ce projet est d'ailleurs actuellement à pourvoir.
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Publié le par David Martens