Stéphane Rochette, François Dodat poète cueilleur de mots. Suivi de François Dodat : lettres à Francis Ponge - lettres à Alain Borne

Stéphane Rochette a tenu la Galerie SR, à Paris, de 1994 à 2024, où il présenta art moderne et contemporain. Après avoir publié des ouvrages sur Ramuz, sur Constant Rey-Millet, Jos Jullien, Oscar Chelimsky ou Paul Signac (éditions Fiacre), l'auteur donne ici une biographie du poète François Dodat (1908-1996) qui aimait les mots au point d'en composer des poèmes originaux, que Pierre Seghers, René Tavernier et Paul Vincensini éditèrent... Ce texte sensible mais précis nous conduit de Lyon, ville natale du poète, à Londres, sa ville de coeur, en passant par Tournon-sur-Rhône, Bar-le-Duc, Nantes, Paris et Belvès en Dordogne.

Cette édition agrémentée d'illustrations contient des lettres, essais et poèmes de François Dodat, pour la plupart inédits.