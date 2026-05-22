Voyages de contes - Processus de transfert culturel entre la tradition des contes italiens, français et espagnols (Wuppertal, Allemagne)

Mercredi – 10.06.2026

10:00 – Onboarding & Speed Networking

10:30-12:30 – Grußworte & Keynotes

Moderation: Dr. Selina Seibel & Dr. Laura Wiemer

Prof. Dr. Rita Casale (Prorektorin) & Prof. Dr. Ursula Kocher (Dekanin)

Prof. Dr. Lothar Bluhm (Landau)

Zur Spezifik von Grimms Märchenprojekt, unter besonderer Berücksichtigung des Literaturberichts (Italien, Frankreich, Spanien)

Prof. Dr. Suzanne Magnanini (Colorado)

Censorship and Cultural Transfer: Reshaping Disability and Female Agency in Early Modern French and Italian Fairy Tales of Maidens without Hands

12:30-14:00 – Mittagspause

14:00-15:30 – Panel 1

Moderation: Marie Cravageot

Dr. Lena Schönwälder (Mannheim)

Affen, Aristokratie, Alterität: Märchen als koloniale Projektionsräume

Lilas Imbaud (Bonn)

Des contes de(s) fées aux racconti delle fate. Les premières traductions italiennes des contes merveilleux du Grand Siècle

PD Dr. Anna Isabell Wörsdörfer (Münster)

Stoffmigration und Heldenreise in Victor Hugos Légende du beau Pécopin et de la belle Bauldour (1842)

Pause (30 min)

16:00-17:00 – Panel 2

Moderation: PD Dr. Mirjam Leuzinger

Dr. Marta Colleoni (Bergamo)

La “fille laide” . Circulation des canons esthétiques entre Italie, France et monde contemporain (XVIe–XXIe siècle)

Dr. Zied Smat (Tunis, El Manar) 

Le conte réécrit par l’algorithme : Voyages et mutations médiatiques de la Belle et la Bête, entre Romania et intelligence artificielle

 

 

Jeudi – 11.06.2026

10:15-11:15 – Panel 3

Moderation: Prof. Dr. Matei Chihaia

Prof. Dr. Carmen Gómez García (Madrid, Complutense)

Wie man den Spaniern Märchen erzählen kann: von mallorquinischen Rondalles bis zu den Cuentos de Calleja

Dr. María Encarnación Pérez Abellán (Murcia/Hellín)

Cuentos anovelados de Perrault, hnos. Grimm y Andersen en la narrativa española de finales del siglo XX. Ana María Matute y Olvidado Rey Gudú (1996)

Pause (30 min)

11:45-12:45 – Panel 4

Moderation: Dr. Selina Seibel

Prof. Dr. Gioia Paradisi (Rom, Sapienza)

La fanciulla travestita e Merlino (o il Satiro). Le migrazioni di un racconto sul ‘femminile’ fra tradizioni iberiche, francesi e italiane

Lucia Battistel (Rom, LUMSA/Leuven)

La poesia femminile italiana di Secondo Novecento: un medium della fiaba tra esplorazione del sé e del sacro

12:45-14:15 – Mittagspause, ab 13:15 Brown Bag Lunch & Networking

14:15-15:15 – Panel 5

Moderation: Dr. Susana Pinilla Alba

Dr. Laura Ramírez Sainz (Siegen)

Claves simbólicas (ocultas) del cuento clásico europeo de los hermanos Grimm en la producción cinematográfica Blancanieves de Disney

Dr. Natalia González de la Llana Fernández (Madrid, Complutense)

La metamorfosis del cuento de Blancanieves en el libro álbum: el caso de Benjamin Lacombe y Ana Juan

 

 

Vendredi – 12.06.2026

10:00-11:30 – Panel 6

Moderation: Dr. Carolin Gebauer & Dr. Selina Seibel

Mario Valori (Pisa)

Cinderella After School: Mahō Shōjo, Feminized Labour, and Romance-Language Television Flows

Dr. Rosina Martucci (Salerno)

Migrazione transculturale delle fiabe tra Italia, Francia e Germania. Il caso della fiaba Petrosinella di Giovan Battista Basile, Persinette di Charlotte-Rose de Caumont de la Force e Raperonzolo dei fratelli Grimm

Elisabetta Orlandi (Lille)

“Storie da libro” e fiabe “nuove e belle”: viaggio alla ricerca di tracce e suggestioni del ciclo carolingio nelle fiabe popolari veronesi

Pause (30 min)

12:00-13:00 – Panel 7

Moderation: Marco Maffeis

Arianna De Gasperis (Rom, Sapienza)

Il naso che cresce, tra caricatura e fiaba. Il caso di Carlo Collodi

Dr. Giuseppe Mattia (Florenz)

Dalla pagina italiana al grande schermo francese: il viaggio transnazionale e la metamorfosi mediale de Il Generale e Bonapart (1999) di Tonino Guerra

13:00-13:30 – Offboarding & Take-aways