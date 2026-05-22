Voyages de contes - Processus de transfert culturel entre la tradition des contes italiens, français et espagnols (Wuppertal, Allemagne)
Mercredi – 10.06.2026
10:00 – Onboarding & Speed Networking
10:30-12:30 – Grußworte & Keynotes
Moderation: Dr. Selina Seibel & Dr. Laura Wiemer
Prof. Dr. Rita Casale (Prorektorin) & Prof. Dr. Ursula Kocher (Dekanin)
Prof. Dr. Lothar Bluhm (Landau)
Zur Spezifik von Grimms Märchenprojekt, unter besonderer Berücksichtigung des Literaturberichts (Italien, Frankreich, Spanien)
Prof. Dr. Suzanne Magnanini (Colorado)
Censorship and Cultural Transfer: Reshaping Disability and Female Agency in Early Modern French and Italian Fairy Tales of Maidens without Hands
12:30-14:00 – Mittagspause
14:00-15:30 – Panel 1
Moderation: Marie Cravageot
Dr. Lena Schönwälder (Mannheim)
Affen, Aristokratie, Alterität: Märchen als koloniale Projektionsräume
Lilas Imbaud (Bonn)
Des contes de(s) fées aux racconti delle fate. Les premières traductions italiennes des contes merveilleux du Grand Siècle
PD Dr. Anna Isabell Wörsdörfer (Münster)
Stoffmigration und Heldenreise in Victor Hugos Légende du beau Pécopin et de la belle Bauldour (1842)
Pause (30 min)
16:00-17:00 – Panel 2
Moderation: PD Dr. Mirjam Leuzinger
Dr. Marta Colleoni (Bergamo)
La “fille laide” . Circulation des canons esthétiques entre Italie, France et monde contemporain (XVIe–XXIe siècle)
Dr. Zied Smat (Tunis, El Manar)
Le conte réécrit par l’algorithme : Voyages et mutations médiatiques de la Belle et la Bête, entre Romania et intelligence artificielle
Jeudi – 11.06.2026
10:15-11:15 – Panel 3
Moderation: Prof. Dr. Matei Chihaia
Prof. Dr. Carmen Gómez García (Madrid, Complutense)
Wie man den Spaniern Märchen erzählen kann: von mallorquinischen Rondalles bis zu den Cuentos de Calleja
Dr. María Encarnación Pérez Abellán (Murcia/Hellín)
Cuentos anovelados de Perrault, hnos. Grimm y Andersen en la narrativa española de finales del siglo XX. Ana María Matute y Olvidado Rey Gudú (1996)
Pause (30 min)
11:45-12:45 – Panel 4
Moderation: Dr. Selina Seibel
Prof. Dr. Gioia Paradisi (Rom, Sapienza)
La fanciulla travestita e Merlino (o il Satiro). Le migrazioni di un racconto sul ‘femminile’ fra tradizioni iberiche, francesi e italiane
Lucia Battistel (Rom, LUMSA/Leuven)
La poesia femminile italiana di Secondo Novecento: un medium della fiaba tra esplorazione del sé e del sacro
12:45-14:15 – Mittagspause, ab 13:15 Brown Bag Lunch & Networking
14:15-15:15 – Panel 5
Moderation: Dr. Susana Pinilla Alba
Dr. Laura Ramírez Sainz (Siegen)
Claves simbólicas (ocultas) del cuento clásico europeo de los hermanos Grimm en la producción cinematográfica Blancanieves de Disney
Dr. Natalia González de la Llana Fernández (Madrid, Complutense)
La metamorfosis del cuento de Blancanieves en el libro álbum: el caso de Benjamin Lacombe y Ana Juan
Vendredi – 12.06.2026
10:00-11:30 – Panel 6
Moderation: Dr. Carolin Gebauer & Dr. Selina Seibel
Mario Valori (Pisa)
Cinderella After School: Mahō Shōjo, Feminized Labour, and Romance-Language Television Flows
Dr. Rosina Martucci (Salerno)
Migrazione transculturale delle fiabe tra Italia, Francia e Germania. Il caso della fiaba Petrosinella di Giovan Battista Basile, Persinette di Charlotte-Rose de Caumont de la Force e Raperonzolo dei fratelli Grimm
Elisabetta Orlandi (Lille)
“Storie da libro” e fiabe “nuove e belle”: viaggio alla ricerca di tracce e suggestioni del ciclo carolingio nelle fiabe popolari veronesi
Pause (30 min)
12:00-13:00 – Panel 7
Moderation: Marco Maffeis
Arianna De Gasperis (Rom, Sapienza)
Il naso che cresce, tra caricatura e fiaba. Il caso di Carlo Collodi
Dr. Giuseppe Mattia (Florenz)
Dalla pagina italiana al grande schermo francese: il viaggio transnazionale e la metamorfosi mediale de Il Generale e Bonapart (1999) di Tonino Guerra
13:00-13:30 – Offboarding & Take-aways